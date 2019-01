Nova demokratija krivi vladu za sukobe na protestima u Atini

ATINA – Najveća grčka opoziciona stranka Nova demokratija optužila je vladu Aleksisa Ciprasa za današnje sukobe tokom demonstracija u Atini zbog Prespanskog sporazuma i zatražila ostavku ministara zaduženih za bezbednosne snage.

„Skrpljena vlada gospodina Ciprasa danas je pokazala svoju mračnu, najautoritarniju stranu. U panici zbog gneva grčkog naroda i bez ozbiljnijeg povoda, raspršili su velike količine hemikalija da bi rasterali stotine hiljada građana koji su se iz svih delova Grčke da mirno demonstriraju protiv štetnog Prespanskog sporazuma“, navodi se u saopštenju Nove demokratije, čiji je lider Kirijakos Micotakis, prenosi sajt „Katimerini“.

Nova demokratija je, takođe, zatražila ostavke ministarke za javni red i zaštitu građana Olge Gerovasili i njene zamenice Katerine Papakoste.

Prethodno je kancelarija grčkog premijera Aleksisa Ciprasa za sukobe, u kojima je najmanje 10 policajaca povređeno, optužila ekstremističke elemente i članove krajne desničarske Zlatne zore.

„U našoj demokratiji, slobodno izražavanje mišljenja građana je neotuđivo pravo, čak i za one koji žele da ukinu demokratiju…Takođe je dužnost i obaveza nas koji u to verujemo da im to ne dozvolimo. Izolujmo ih i osudimo“, navodi se u saopštenju kancelarije grčkog premijera.

Policija je objavila da su njihove pripadnike napale „sa posebnom žestinom organizovane grupe individua, koristeći kamenice, gvozdene šipke, drvene palice, „molotovljeve koktele“… Policijske snage su delovale u skladu sa operativnim planovima i nalozima, pokazale su uzdržanost i profesionalizma i, koristeći prikladne metode, odbile napade“.

Na demonstracijama u Atini protiv Prespanskog sporazuma o promeni imena Makedonije danas su izbili sukobi – učesnici protesta su bakljama, „molotvljevim koktelima“, kamenicama, farbom zasuli policiju koja je odgovorila suzavcem.

Organizatori su se nadali da će broj demonstranata danas premašiti 600.000, policija objavila da se na protestu okupilo 60.000 ljudi.

Demonstranti su se okupili ispred zgrade grčkog parlamenta za koji se očekuje da sutra počne raspravu o ratifikaciji i da do petka glasa o tome, prenosi AP.

Na severu Grčke, poljoprivrednici su, u znak solidarnosti sa protestima u Atini, blokirali autoput koji vodi ka granici sa Makedonijom. Taj deo puta je, u međuvremenu, odblokiran.

Oni protestuju zbog Prespanskog sporazuma koji su Grčka i Makedonija potigle u junu prošle godine, a koji iziskuje da bivša jugoslovenska republika promeni ime u Severna Makedonija, a da zauzvrat Grčka više ne postavlja prepreke na putu te zemlje ka pridruživanju NATO-u.

(Tanjug)