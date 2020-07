View this post on Instagram

RANЫ ZEMLI ⠀ Navernяka vы slыšali pro эkologičeskuю katastrofu pod Norilьskom. Aktualьnaя tema, popala v federalьnuю povestku. Mnogo sюžetov v SMI, daže do samыh verhov tema došla i vыzvala vozmuщenie i popыtki razbiratelьstva. ⠀ Udivitelьno, kak odni temы pritяgivaюt bolьšoe vnimanie, a drugie daže i ne osobo zamečaюt. Posёlok Lёviha nahoditsя v 93 km ot Ekaterinburga i v 35 km ot Nižnego Tagila. S 2004 goda tam zabrošen mednokolčedannый rudnik. On okazalsя zatoplen i teperь ottuda tekut kislotnыe reki, otpravlяя vse vokrug, do čego doberutsя. I эto prodolžaetsя ne god, ne dva, a uže celыh 16 let! ⠀ Delaetsя li čto-to po эtomu povodu? Bыla postroena stanciя po neйtralizacii šahtnыh vod. No эto dorogoe udovolьstvie, deneg ne hvataet. Poэtomu sbrasыvaюt vodu kak estь. Aktualьnoй informacii po rabote эtoй stancii я ne našёl, no po vnešnemu vidu rabotaющeй эtu stanciю я bы ne risknul nazvatь, po kraйneй mere častь эtih postroek bыli bolьše pohože na zabrošennыe ruinы. ⠀ Poslednюю aktualьnuю informaciю po эtoй probleme, kotoruю я našёl, bыla ot 2015 goda. Rešeniя o tom, sčitatь li to, čto tam proishodit эkologičeskoй katastrofoй, tak i ne prinяto. Dalьše citata predstavitelя ministerstva prirodnыh resursov Sverdlovskoй oblasti: ⠀ "Levihinskiй rudnik – deйstvitelьno яvlяetsя problemnoй zonoй našego regiona, odnako ona ne beskontrolьna. Oblastnыe vlasti i profilьnoe ministerstvo prinimaюt vse usiliя dlя obespečeniя bezopasnosti žiteleй oblasti. Po dannыm poslednih zamerov, kotorыe osuщestvlяlisь na rudnike, v sbrose vodы posle stancii neйtralizacii suщestvuюt prevыšeniя predelьno dopustimыh norm soderžaniя vrednыh veщestv, no oni ne яvlяюtsя ugrožaющimi. Tak, po železu prevыšenie sostavlяet 37,3 raza, po cinku – v 99 raz." ⠀ Ne znaю čto dobavitь k kommentariю zamministra, razve čto vыložitь эto video.