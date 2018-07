Nova Trampova poruka o susretu sa Putinom neće se svideti saveznicima iz NATO-a

Iako ga od jučerašnjeg samita u Helsinkiju američki liberalni mediji kritikuju da je „ljubitelj Putina koji izdaje američke saveznike“, predsednik SAD Donald Tramp, po svemu sudeći, nema nameru da se bilo kome izvinjava posle svoje evropske turneje, koja je kulminirala istorijskim sastankom sa ruskim šefom države.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way – the Fake News is going Crazy!

