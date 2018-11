Novi dokazi u istrazi SAD o mešanju Rusije u izbore?

VAŠINGTON – „Njujork tajms“ objavio je nove mejlove iz vremena predsedničke kampanje 2016. u SAD, koji pokazuju da se politički operativac Rodžer Stoun predstavio kao insajder Vikiliksa Stivu Benonu, tadašnjem šefu predizbornog tima Donalda Trampa.

Mejlovi pokreću centralno pitanje istrage specijalnog istražitelja Roberta Malera o navodnom mešanju Rusije u američke izbore – da li je Stoun unapred znao za planove Vikiliksa da objavi hakovani materijal štetan po tadašnju demokratsku predsedničku kandidatkinju Hilari Klinton, navodi danas AP.

Stoun to negira, a mejlovi ne pružaju definitivan odgovor na to pitanje, ali prepiska nagoveštava da je on želeo da ga Benon vidi kao dobro upoznatog sa planovima Vikiliksa da objavi dokumenta koja bi uticala na predizbornu kampanju, zaključuje američka agencija.

(Tanjug)