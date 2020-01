Novi snimak: Ukrajinski avion pogodile dve rakete

VAŠINGTON – Novi snimak nadzorne kamere pokazuje da je ukrajinski putnički avion, u kojem je poginulo 176 ljudi, pogođen sa dve rakete nekon što je poleteo iz Teherana 8. januara, javio je Njujork tajms.

List navodi da su rakete pogodile avion u razmaku od 30 sekundi, prenosi Rojters.

List navodi da su rakete ispaljene iz iranskog vojnog objekta, oko 13 kilometara udaljenog od tadašnje lokacije aviona.

U izveštaju se kaže da nijedna raketa nije odmah oborila avion, koji je nastavio da leti još nekoliko minuta, a na snimku se vidi da je zapaljena letelica krenula nazad ka aerodromu.

Njujork tajms smatra da bi novi snimak mogao da pomogne da se objasni zašto je avion prestao da emituje radio signal pre nego što se srušio, navodeći da je radio možda oštećen u prvoj eksploziji.

Istraživački tim Njujork tajmsa potvrdio je autentičnost snimka koji je na Jutjubu postavio iranski korisnik 14. januara.

U Iranu je uhapšena osoba koja je napravila snimak obaranja ukrajinskog aviona, koji je prvobitno objavljen.

Detalji hapšenja za sada nisu poznati, a BBC prenosi da se očekuje da će se uhapšena osoba suočiti sa optužbama u vezi sa nacionalnom bezbednošću.

Iranska vojska je priznala da je nenamerno oborila ukrajinski avion kod Teherana, navodeći da je u pitanju bila ljudska greška.

(Tanjug)