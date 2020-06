Novi sukobi između SAD i EU zbog Kosova (video)

Sukobi između evropskih i američkih zvaničnika dobijaju na zamahu. Posebno nakon što su večeras oštre međusobne poruke razmenili specijalni izaslanik američkog predsednika Ričard Grenel i izvestilac za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola Fon Kramon.

Kramonova ne veruje izjavama specijalnog izaslanika SAD za dijalog o Kosovu i Srbiji Ričardu Grenelu da ideja o razmeni teritorija ne pripada američkom predsedniku Donaldu Trampu, već njegovom bivšem savetniku Džonu Boltonu.

Kramonova ovu tvrdnju Grenela naziva bajkom.

U oštrom odgovoru na post gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija na Tviteru, Kramonova je rekla da lideri na Kosovu moraju da ozbiljno shvate spoljnu politiku.

„Sinoć je Ričard Grenel rekao da je razmena teritorija između Kosova i Srbije ideja Džona Boltona i lobista pa da se sada mora boriti protiv špekulacija i da to nije politika Donalda Trampa. Kada sam bio zadužen za pregovarački tim, nijedan predstavnik SAD nikada nije spomenuo razmenu teritorija“, napisao je Ahmeti.

Of course it‘s all @AmbJohnBolton ‘s fault that people talk about #landswap . Now poor @RichardGrenell has to fight these rumours… c‘on. Get a grip on yourself and stop telling people these stories. Start finally being serious about Foreign Policy. It’s about time. https://t.co/X83xnWEBpv

​U odgovoru na to, Kramonova je rekla da narod ne treba više da razgovara o tim pitanjima, ali došlo je vreme da se uozbilji spoljna politika.

„Svakako, kriv je Džon Bolton što ljudi razgovaraju o razmeni teritorija. Sada se jadni Ričard Grenel mora boriti protiv ovih spekulacija…Ma nemojte. Ostavite po strani ove priče. Napokon se ozbiljno pozabavite spoljnom politikom. Došlo je vreme”, napisala je ona.

Kramonova se zapitala i da li je bilo rezultata iz „njegovih poslova“ o sporazumima o avio i železničkom saobraćaju, i da ne može da nađe ni jedan (rezultat).

​Večeras je usledio Grenelov odgovor, koji je poručio Violi Kramon da bi umesto da kritikuje, trebalo bi da se bavi pitanjima koja joj pripadaju, pomenuvši viznu liberalizaciju za Kosovo.

Viola, instead of criticizing everything the Trump Administration does to help normalize the economies of Kosovo and Serbia, why don’t you concentrate on the one thing you were supposed to do: visas for Kosovo. You’ve been complaining about others for 20 years. Do your part! https://t.co/YnxQYT4yqR

— Richard Grenell (@RichardGrenell) June 19, 2020