Nuklearna agencija: Možda će biti potrebna masovna evakuacija sa Bliskog istoka

Direktor Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA) Rafael Grosi upozorio je danas da bi na Bliskom istoku mogla da bude neophodna masovna evakuacija.

Otvarajući kvartalni sastanak uprave IAEA u Beču, Grosi je prznao da ima „snažan osećaj frustracije“ zato što u nedavnim pregovorima SAD i Irana nije došlo do sporazuma o iranskom nuklearnom programu, preneo je britanski Gardijan.

Grosi je prisustvovao razgovorima Irana i SAD pružajući tehničku pomoć.

Na sastanku uprave IAEA direktor te agencije UN rekao je da je diplomatija teška ali ne i nemoguća, da je upotreba sile prisutna u međunarodnim odnosima oduvek ali da je to, iako je realnost, najmanje poželjna opcija.

„I dalje sam uveren da rešenje za ovo dugogodišnje nerazumevanje leži na pregovaračkom stolu“, istakao je Grosi i ponovio da je diplomatija teška ali nikada i nemoguća.

Prema njegovim rečima, diplomatija kod nuklearnih pitanja je još teža.

„Nije pitanje da li ćemo se opet okupiti za pregovaračkim stolom nego kada ćemo se ponovo okupiti. Jednostavno moramo to da uradimo što je pre moguće“, rekao je Grosi, preneo je Gardijan.

Govoreći o uticaju trenutnih borbi širom Bliskog istoka, Grosi je upozorio da se ne može isključiti mogućnost ispuštanja radijacije sa ozbiljnim posledicama, uključujući potrebu za evakuacijom velikih područja.

„Dozvolite mi da istaknem da je situacija danas veoma zabrinjavajuća. Iran i mnoge druge zemlje u regionu koje su izložene vojnim napadima imaju operativne nuklearne elektrane i reaktore za nuklearna istraživanja, kao i povezana skladišta goriva, što uvećava pretnju po nuklearnu bezbednost“, rekao je Grosi.

On je rekao da Ujedinjeni Arapski Emirati imaju četiri operativna nuklearna reaktora, a Jordan i Sirija imaju opeativne reaktore za nuklearna istraživanja.

„Napadnuti su i Bahrein, Irak, Kuvajt, Oman, Katar i Saudijska Arabija. Sve te zemlje koriste na neki način nuklearnu energiju. Zato pozivamo na maksimalnu uzdržanost u svim vojnim operacijama“, rekao je Grosi.

Grosi je rekao i da se nastavljaju napori da se kontaktiraju iranske nuklearne vlasti, ali da za sada nema odgovora.

Ocenjujući da Iran prolazi kroz jedno od najvažnijih perioda svoje savremene istorije, nazvao je napade na odbrambenu infrastrukturu i civilne objekte u različitim gradovima flagrantnim kršenjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta jedne nezavisne zemlje članice Ujedinjenih nacija.

Pozivajući se na Povelju UN rekao je da su ove akcije jasan primer oružane agresije, te da takođe po njoj Iran ima pravo na odbranu.

„Ali ono što je zabrinjavajuće su uslovi u kojima se desila ta agresija. Iran i Amerika su bili usred diplomatskog procesa. Iran je bez obzira na pretnje nije napustio razgovore“, rekao je i ocenio to kao čin dobronamernosti Irana na koji je odgovoreno bombardovanjem.

Zato, kaže on, iranski narod „uzdignute glave može da kaže da je učinio sve da sukob bude sprečen“.

„Ovo ponašanje je opasan presedan u međudržavnim odnosima, a to je da lideri zemalja budu direktni ciljevi vojnih akcija. Ako ovo postane normalno neće postojati nijedna granica za nesigurnost i nestabilnost u svetu“, naveo je on.

Pozvao je i sve članice Saveta bezbednosti, naročito iz njihovog regiona, da jasno osude agresiju.

„Iran ima dugu istoriju otpora protiv agresije. Nikada nismo počeli nijedan rat, ali nikad nismo sumnjali u svoju odbranu. Oružane snage će koristiti sve kapacitete za odbranu zemlje. Iran ne želi širenje rata i nestabilnost regiona“, rekao je.

Naveo je da je pred svetskom zajednicom istorijski test – ili povratak na osnovne principe Povelje UN i vladavine zakona ili kretanje ka poretku zasnovanom na primeni gole sile i imunitet od odgovornosti.

SAD i Izrael bombarduju Iran od subote, a ubijen je vrhovni vođa, zbog čega je proglašeno 40 dana žalosti. Teheran je uzvratio napadima na američke baze u regionu i Izrael.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će američke operacije protiv Irana trajati oko četiri nedelje, ali nije naveo detalje svog plana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com