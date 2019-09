Obeležavanje početka Drugog svetskog rata bez SRB i RUS

VARŠAVA – U poljskom gradu Vjelunj rano jutros održana je prva manifestacija obeležavanja 80. godišnjice od početka Drugog svetskog rata koji je započeo napadom nacističke Nemačke na Poljsku, a u Varšavi je danas posle podne počela glavna ceremonija, ali bez prisustva predstavnika Srbije i Rusije.

Program je zvanično otvorio poljski predsednik Andžej Duda, a skupu među liderima 40 zemalja i oko 250 gostiju, prisustvuju američki potpredsednik Majk Pens, nemačka kancelarka Angela Merkel, nemački predsednik Frank Valter Štajnmajer, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Prvobitno je ceremoniji trebalo da prisustvuje i predsednik SAD Donald Tramp, ali je izostao zbog oluje Dorijan koja se približava Floridi.

Ceremoniji prisustvuje i hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović, kao i predstavnici Albanije i Crne Gore, ali Srbija i Rusija, kao ni Severna Makedonija i BiH, nisu dobile pozivnicu.

Nije bilo razloga za ovakvu politizaciju pri pozivanju u Poljsku na obeležavanje godišnjice početka Drugog svetskog rata, ocenio je ranije danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić povodom izostanak poziva Srbiji i Rusiji da prisustvuju, a pozivanja Nemačke i Hrvatske.

Dačić je ocenio da je pozivanje „stvar organizatora“, a primetio je da su pozvane samo članice EU, NATO i zemlje takozvanog Istočnog partnerstva u kome su bivše sovjetske republike, što je „iskrivljavanje i revizija istorije“.

„Ako je razlog ne pozivanja Rusije što uzela deo Poljske, pa i Nemačka ih je napala pa je pozvana, ne znam kriterijume pozivanja“, rekao je Dačić.

„Poljske vlasti same sebe dovode u neugodnu situaciju time što Rusiju nisu pozvale na obeležavanje 80. godišnjice početka Drugog svetskog rata“, izjavila je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, prenela je ruska agencija TAS S.

„Zvanična Varšava nikada nije bila u takvoj sramotnoj situaciji“, napisala je na svom Fejsbuk nalogu, komentarišući izjavu zamenika poljskog ministra poljnih poslova Simona Sinkovskog vel Seksa da ruski predstavnici nisu bili pozvani jer je Poljska samo želela da obeleži godišnjicu sa zemljama s kojima je trenutno u bliskim odnosima.

Prema Sinkovskom, Varšava se rukovodila današnjom situacijom, a ne istorijskim kriterijumima. Dakle, pozvani su predstavnici zemalja članica organizacija kao što su Evropska unija, NATO i Istočno partnerstvo (Azerbejdžan, Jermenija, Belorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina), odnosno onih kojih je i Poljska član.

Poljski visoki diplomata takođe je rekao da Moskva nije zainteresovana da slavi godišnjicu „u duhu istorijske istine“.

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko odbio da prisustvuje iz solidarnosti sa Rusijom, pa je Belorusiju predstavljao ambasador te države, kako je preneo Unian.info. U Poljsku nije došao ni predsednik Jermernije, jer je kako je navedeno, imao planirane druge obaveze.

Poziv da prisustvuje odbio je i predsednik Evropskog savete Donald Tusk, zbog kako je rekao, „dnevnopolitičkih pozivnica“. Tusk, inače bivši premijer Poljske i akuelnog režima Jaroslava Kačinjskog, rekao je da ne ide na svečanost jer „nemam ni najmanju sumnju da organizatori tako postupaju tako da stave do znanja da ne žele da me vide tamo“, rekao je on u intervjuu poljskom TVN24 kanalu, emitovanom u petak uveče.

Što se Balkana tiče, poziv je dobila Hrvatska, iako je tokom Drugog svetskog rata osnovana zloglasna NDH, ali poziv nisu dobile Bosna i Hercegovina, kao ni Severena Makedonija.

Predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer i njegov poljski kolega Andžej Duda otvorili su rano jutros komemoraciju povodom 80. godišnjice početka Drugog svetskog rata.

Ceremonija je počela u poljskom gradu Vilunu rano jutros u 04.40 sati, kada su prve nacističke bombe pale na Poljsku i ubile prve civile.

Posle minuta ćutanja, Duda je zahvalio Štajnmajeru na njegovom prisustvu, prenosi AP.

„Saginjem glavu pred žrtvama napada na Vjelunj. Saginjem glavu pred poljskim žrtvama nemačke tiranije i molim za oproštaj“, rekao je Štajnmajer na poljskom i nemačkom jeziku.

„Mi nikada nećemo zaboraviti. Mi želimo da pamtimo i uvek ćemo se sećati“, rekao je Štajnmajer.

Predsednik Poljske Andžej Duda rekao je da je napad nacističke Nemačke na Poljsku bio „čin divljaštva“ i da predstavlja „ratni zločin“.

„Uveren sam da će ova ceremonija ostati zabeležena u istoriji kao deo prijateljstva Nemačke i Poljske“, dodao je Duda.

Nešto kasnije, premijer Poljske Mateuš Moravijecki i evropski zvaničnik Frans Timermans obeležili su godišnjicu na poluostrvu Vesterplate, gde se dogodila prva bitka Drugog svetskog rata.

(Tanjug)