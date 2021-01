Objavljen snimak tajnog Putinovog dvorca, ima 40 miliona pregleda za dva dana

Neposredno nakon što je Aleksej Navaljni uhapšen na moskovskom Aerodromu „Šeremtjevo“, član njegovog štaba ponovo je optužio Vladimira Putina za korupciju, a središtu skandala je palata na Crnom moru, za koju tvrde da je njegova.

– Ne bojte se – najvažnija je poruka vođe ruske opozicije pristalicama ovih dana.

Na jutjubu je u utorak objavljen novi kritički video u kome Navaljni optužuje predsednika i ljude iz njegovog okruženja za korupciju. Film pod naslovom „Putinova palata – priča o najvećem podmićivanju“, traje skoro dva sata i predstavlja neku vrstu odgovora na Navaljnijevo trovanje. To što je objavljen baš sada kada se Navaljni nalazi u ozloglašenom istražnom zatvoru „Matroska tišina“ na severozapadu Moskve, verovatno ima za cilj da podstakne proteste na koje je opozicionar tokom vikenda pozvao celu Rusiju.

– Dogovorili smo se da objavimo ovo istraživanje tek kada se vratim u Moskvu kako njihov najveći junak ne bi pomislio da ga se bojimo – kaže Navaljni na početku snimka.

Ovo će biti „psihološki portret“ najavio je Navaljni.

– Želimo da shvatimo kako se običan sovjetski oficir pretvorio u ludaka kome je stalo samo do novca i luksuza – kaže Navaljni u filmu koji je za manje od dva dana pregledan 40 miliona puta, a prenosi „Špigl“.

Vest o tome da se na ruskoj obali Crnog mora gradi neka vrsta nezvanične rezidencije za Putina još 2010. objavio je biznismen čija je kompanija učestvovala u izgradnji.

Novi film otkriva da radovi na dvorcu u italijanskom stilu uveliko napreduju. Mada Federalna služba bezbednosti (FSB) obezbeđuje posed, Navaljnijevi ljudi su poslali dron sa gumenog čamca i snimili ga, a od građevinskog preduzimača koji je navodno bio „preneražen i besan“ zbog tolikog luksuza, dobili su i plan glavne zgrade površine 17.691 kvadratni metar, prenosi „Špigl“.

Na osnovu dobijenog plana napravljene su 3D fotografije koje pokazuju kako bi unutrašnjost palate mogla da izgleda. Tu su kockarnica sa slot mašinama i muzičko-plesnim tepihom (dance mat), spa-centar i pozorište, podzemno klizalište, bazen, akva-diskoteka, tunel koji vodi do obale, kao i vinogradi i farme ostriga, te zasebna „dača“.

With its head @navalny now jailed @fbkinfo posts its biggest ever investigation into "Putin's palace" near Gelendzhik. Floorplans seem to suggest it's the biggest home in Russia, with wine cave, theater, gym, pool, "aquadisco" & hockey rink, & cost $1.35bn https://t.co/QOgfk5oe5t pic.twitter.com/B5WHOx1x2l — Alec Luhn (@ASLuhn) January 19, 2021

Kako prenosi „Špigl“, samo trosedi u rezidenciji koštaju 1,5 – 2 miliona rubalja po komadu (čak 22.000 evra), a Navaljnijev tim ih je izbrojao 47.

Istraživanje Navaljnijeve Fondacije za borbu protiv korupcije navodno pokazuje da se ceo kompleks finansira novcem kompanija koje se dovode u vezu s Putinovim prijateljima još iz vremena u Sankt Peterburgu, među njima i državnih, poput Rosnjefta i Transnjefta.

– Ovo je najveće podmićivanje – kaže Navaljni na snimku i procenjuje ukupnu vrednost imanja na oko 100 milijardi rubalja (1,1 milijardi evra).

Nekretnina, koja obuhvata i crkvu i striptiz klub sa šipkom za igračice navodno je 39 puta veća od Monaka. Istraživanje, koje je, zajedno sa snimkom, obavljeno na Navaljnijevom blogu, otkriva i postojanje nesavladivih ograda, privatnog pristaništa i službe bezbednosti, zone zabrane leta, pa čak i privatnog „graničnog prelaza“. To je apsolutna „država u državi“, kaže Navaljni.

Navaljni je optužio Putina da je vlasnik imanja, koje je finansirano novcem prikupljenim na osnovu složenog korupcijskog plana u koji je umešan najuži krug Putinovih ljudi.

– To je najtajanstveniji i najčuvaniji kompleks u Rusiji – kaže Navaljni u video snimku. – To nije vikendica ili rezidencija, to je čitav grad, ili možda pre kraljevstvo.

Navaljni kaže da je Putin svojim moćnim starim prijateljima obezbedio visoke pozicije u unosnim državnim projektima i sakrio svoje bogatstvo uz pomoć saveznika, prenosi „Dejli mejl“.

– Putinovi prijatelji, kojima je dozvolio da kradu po Rusiji, mnogo su mu zahvalni. Ali su i dali novac, sakupili su 100 milijardi rubalja i napravili palatu za svog šefa – kaže Navaljni.

Navalny team releases a jaw-dropping report about one of Putin's residences, which they call the world's most expensive palace. Located on the Black Sea coast, the secret residence has a casino and a hookah lounge complete with a vertical pole https://t.co/H6Pu03zzHF pic.twitter.com/t1UCwWRgMG — Anna Smolchenko (@Annaafp) January 19, 2021

Kremlj odbacuje navode

Izveštaji i fotografije o navodnoj raskošnoj palati ruskog predsednika Vladimira Putina su apsurdni, rekao je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov, navodeći da su ovakve prevare bile usmerene ka izvlačenju novca od javnosti.

– Postoje neki neobični brojevi na kraju ovog čudesnog izveštaja, kao i molba da se pošalje novac. Izgleda da je to glavni cilj ovih publikacija i lažnih (novinarskih) istraga – naglasio je Peskov, a preneo TASS.

On je dodao da „želi sve ljude da zamoli, posebno zbog velikog broja pregleda, da dva puta razmisle pre nego što pošalju novac prevarantima“.

Peskov je naglasio da je Kremlj primetio da je izveštaj pustio bloger Antikorupcioni fond Aleksej Navaljni.

– Dugo smo bili svesni o napadima na šefa države, to se dešavalo i u prošlosti, nažalost, i dešavaće se i ubuduće. Ruski predsednik je optužen za stvari koje ne poseduje, on svake godine prijavljuje svoju imovinu, te informacije su dostupne javnosti – zaključio je Peskov.

