Objavljena dokumenta o „zaveri“ Trampa sa Rusijom

Objavljena su dokumenta bivšeg direktora FBI Džejmsa Komija, koji je prošle godine smenjen sa funkcije, pokazuju da nije bilo zavere predizbornog štaba Donalda Trampa sa Rusijom za vreme predizborne kampanje 2016. godine.

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018