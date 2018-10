Objavljeni prvi snimci sa mesta pada aviona (video)

Nadležni strahuju da je svih 188 putnika i članova posade aviona kompanije Lajon er stradalo u padu letelice koja se srušila u more, prenose mediji.

Lion Air plane crashes in sea in Indonesia

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci sa mesta pada aviona.

Indonesia:Boeing 737 Plane With 188 Passengers Crashes In Sea

Agencija za katastrofe Indonezije objavila je na internetu fotografije slomljenih telefona, uništenih knjiga, prtljaga i delova aviona koje su sakupili brodovi za pretragu i spasavanje.

Some debris from #JT610 that reported has crashed this morning.

Indionežanska televizija emitovala je snimke na kojima se vidi proliveno gorivo i ostaci letelice.

#LionAir: Brand new plane carrying 188 passengers crashes into sea after takeoff in Indonesia, No survivor found yet

