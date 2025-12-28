Odlazak svetske dive: Umrla Brižit Bardo

Brižit Bardo je ostavila neizbrisiv trag u svetu filma, mode i aktivizma, postajući jedna od najprepoznatljivijih francuskih ličnosti 20. veka.

Francuska glumica Brižit Bardo preminula je danas u 91. godini, saopštila je danas Fondacija Brižit Bardo.

Brižit Bardo (Brigitte Anne-Marie Bardot) rođena je 28. septembra 1934. u Parizu, Francuska.

Osim filmske karijere, Bardo je bila i model, pevačica, i ikona pop-kulture.

Njena posvećenost životinjama postala je njen glavni životni fokus nakon povlačenja iz filmske industrije.

Najlepša ikada, obeležila 20. vek

Glumila je u 47 filmova, nastupila u nekoliko mjuzikala i snimila više od 60 pesama. Odlikovana je ordenom Legijom časti 1985.

Po završetku glumačke karijere 1973. godine, Bardo se povukla iz filmske industrije i posvetila životu borbi za prava životinja.

Osnovala je Fondaciju Brižit Bardo, koja i danas aktivno radi na zaštiti životinja širom Francuske i sveta, posebno se baveći pitanjima nehumanog tretmana životinja u industriji zabave i poljoprivredi.

Brižit Bardo ostaje zapamćena kao simbol slobode, glamura i humanosti, a njene uloge u filmovima i dalje inspirišu nove generacije.

Inače, u oktobru ove godine je provela tri nedelje u bolnici u Tulonu, gde je bila podvrgnuta operaciji.

Iako su tada francuski mediji objavili da je u bolnici zbog ozbiljne operacije, njen portparol je to demanatovao.

