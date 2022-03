OMV: Ogranicene alternative ruskom gasu

BEČ – Šef austrijskog koncerna OMV Alfred Štern ističe da su za Austriju kratkoročne alternative ruskom gasu ograničene.

„Ne možemo sutra preći sa gasa i nafte na nešto drugo. To bi vodilo do kraha našge zivota“, podvukao je on u izjavi radiju “ Oe1 „.

Ukazao je da 80 odsto gasa koji troši Austrija dolazi iz Rusije, kao i da ugovori o isporuci imaju višedecenijsku tradiciju, te da su pre godinu dana produženi do 2040.

„Mi smo više od 50 godina profitirali od tog ugovora, to je najpovoljniji gas koji možemo dobiti „, kazao je on.

Prema njegovim rečima OMV ne razmatra trenutno izlazak iz sporazuma o uvozu gasa iz Rusije.

„To je važeći sporazum. Može se pravno analizirati izlazak iz njega, ali sada smo zaokupljeni obezbeđivanju sigurnosti snabdevanja“, rekao je Štern.

On je kazao da su sporazumi sa rusijom važni za sigurnost snavdevanja u Austriji, a i njima OMV zarađuje mnogo novca.

Kada je reč o investicijama u Rusiji OMV je otkazao učešće u sibirskom polju gasa, a obustava gasovoda „Severni tok 2“ koštaće zajedno OMV 1,5 do 1,8 milijardi evra.

Kada je reč o planovima EU da u narednih godinu dana smanji uvoz ruskog gasa za dve trećine, a do 2027.u potpunosti, Štern ističe da mu konkretni planovi nisu poznati, i da količine koje Rusija isporučuje Evropi nije moguće tako jednostavno nadomestiti.

Za diverzifikaciju, kaže, potrebne su masivne investicije, kao na primer u terminal za prijem gasa, a pitanje je da li se to isplati.

Kao alternative gasu postoji mogućnost, kako je naveo, da se uvozi tečni gas, na primer iz SAD, ili da se ugalj, nafta i nuklearna energija koriste duže.

„Austrija trenutno nema direktni pristup terminalu za tečni gas. Postoje trenutno samo ograničene mogućnosti da se tečni gas dovede u Austriju. Alternative ruskom gasu se mogu samo srednje i dugoročno razmatrati, a ne i kratkoročno „, uveren je on.

(Tanjug)

