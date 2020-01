Opasni susreti na moru: Ruski vojni brod skoro udario u američki razarač (video)

Ruski borbeni brod ‘agresivno se približio’ razaraču američke ratne mornarice koji se nalazio u severnom delu Arapskog mora. Rusi su ignorisali upozorenja s američkog broda, objavila je američka mornarica, i time su još više povećali rizik od sudara.

Snimak koji je dobio CNN prikazuje ruski bojni brod koji se rapidno približava razaraču USS Farragut, kojem se približio na nekih 50-ak metara pre nego je promenio smer.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020