Opasnost od „kamenog doba“: Evo zašto Putin i Tramp moraju da sarađuju

Predsednici Rusije i Amerike ne mogu i ne moraju da se susreću svakog dana, a ako je predsednik Tramp predložio da dođe do susreta na teritoriji SAD, to onda znači da se verovatno radi na pripremi takvog sastanka, smatra ruski ekspert Grigorij Trofimčuk.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je spreman da se sastane sa američkim liderom Donaldom Trampom, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, dodajući da priprema samita još nije počela. On je ipak skrenuo pažnju da je nakon telefonskog razgovora s Putinom, Tramp nekoliko puta u tvitovima i izjavama poručivao da sa Rusijom treba rešavati pitanja i treba imati dobre odnose, ocenivši da „samo glupan misli drugačije“.

Putin i Tramp, istakao je Lavrov, „100 odsto neće dozvoliti sukob dveju država“. Ruski ekspert Dmitrij Solonjikov, direktor Instituta savremenog državnog razvoja, podseća da Moskva stalno ističe da se zalaže za dobre odnose sa američkim partnerima.

„Ministarstvo spoljnih poslova u konkretnom slučaju mora da se zalaže za pozitivni scenario razvoja rusko-američkih odnosa, a time i budućnosti, bukvalno, čitave planete Zemlje. Vojna konfrontacija Rusije i SAD u ovoj fazi, i ako bi se ne daj Bože, nastavila, uprkos optimističnim izjavama Sergeja Lavrova, može da dovede samo do novog rata, ali tada već uz upotrebu nuklearnog oružja. To bi onda značilo da bi se nakon takvog rata čovečanstvo razvijalo bukvalno ispočetka, od faze „kamenog doba“. Teško da bi ovaj scenario bio prihvatljiv i za Rusiju i za SAD“, navodi Solonjikov.

On upozorava da bi dalje pogoršanje odnosa dveju svetskih sila imalo katastrofalne posledice po čitav svet. Ni Donald Tramp ni Vladimir Putin ne vide takvu budućnost za svoje zemlje, odnosno, ne vide dalje pogoršavanje odnosa koje bi vodilo sve većim protivrečnostima, koje bi dovele do usijanja i ovako zategnutih odnosa, uveren je ruski ekspert.

Kako kaže, kada Lavrov govori o tome da dve sile neće dozvoliti da dođe do oružanog konflikta, da neće dozvoliti takav razvoj situacije, on to kaže iskreno, jer je ovo pitanje koje se tiče čitave planete.

Predsednik ekspertskog saveta fonda „Radionica evroazijskih ideja“ Grigorij Trofimčuk uveren je da se uveliko radi na pripremama susreta lidera Rusije i SAD.

„Susret u formatu Putin-Tramp održaće se pre ili kasnije. Bilo je već njihovih susreta i u Evropi i u Aziji, na marginama velikih događaja“, podseća Trofimčuk, ocenjujući da je pitanje susreta dvojice predsednika tehničko i da se sada rešava.

„Upravo o toj tehničkoj strani ovog pitanja je govorio Lavrov. Ne bi trebalo davati nekakve ocene koje su neumesne, a što mnogi rade. Jasno je da predsednici Rusije i Amerike ne mogu i ne moraju da se susreću svakog dana. Ali, ako je predsednik Tramp predložio da dođe do susreta na teritoriji SAD, to onda znači da se verovatno radi na pripremi takvog sastanka. Mislim da mediji greše što iznova postavljaju pitanje kada će konačno doći do susreta, jer se time nekako ’doliva ulje na vatru‘“, zaključuje Trofimčuk.

(Sputnjik)