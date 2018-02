Opet pucnjava u SAD: povređeno četvoro ljudi, među njima i šestogodišnjak

Najmanje četvoro ljudi je povređeno u pucnjavi koja se dogodila ispred restorana „Teksas Redhaus“ u San Antoniju, saopštila je policija.

Među povređenima je i šestogodišnji dečak. Ostali upucani su u svojim dvadesetim godinama, navodi još policija, a prenosi B92.

– Dvoje od troje povređenih zadobilo je povrede opasne po život i oni su tranasportovani u prvu najbližu bolnicu. Sada su u stabilnom stanju – saopštila je policija na vanrednoj konferenciji za novinare.

Šestogodišnjak je dobio metak u nogu i nije životno ugrožen, prenose lokalni mediji.

Policija je saopštila da se pucnjava dogodila sinoć oko devet časova po lokalnom vremenu dok su žrtve stajale ispred restorana „Teksas roudhaus“ u blizini tržnog centra „Ingram park“. „Ne verujemo da je ova pucnjava bila slučajna“, rekao je predstavnik policije i dodao da su svi upucani bili u rodbinskoj vezi.

