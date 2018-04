Oporavila se: Julija Skripalj izašla iz bolnice

Julija Skripalj, koja je otrovana u britanskom Solsberiju zajedno sa svojim ocem, bivšim pripadnikom GRU Sergejem Skripaljem, izlazi iz bolnice, saopštava „Skaj njuz“, pozivajući se na izvore.

Trebalo je da Skripaljeva iz bolnice bude puštena juče, ali se ne zna da li se to zaista i desilo.

Sky Sources say Yulia Skripal is being discharged from hospital after she had issued a statement to say her strength is "growing daily" following the nerve agent attack in Salisbury

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) April 10, 2018