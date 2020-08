Opozicija u CG napravila pomak

BLED – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je na osnovu prvih rezultata izbora u Crnoj Gori očigledno da je Demokratski front, odnosno lista „Za budućnost Crne Gore“ napravila veliki pomak, ali da je prerano izjašnjavati se dok se ne dobiju konačni rezultati.

On je u izjavi medijima na Bledu ponovio da će uputiti čestitku pobedniku izbora.

„Prema podacima koje sam dobio, opozicija je odnela ubedljivu pobedu na severu Crne Gore. U Herceg Novom i Budvi, ali, prerano je izjašnjavati se“, rekao je Vučić.

Upitan da prokomentariše izjavu portparola DPS-a koji proteste u toj zemlji naziva „Aleksandrovom crnom operacijom“, on je kazao da razni ljudi ne mogu sebi da objasne kako se to srpski narod podiže i da govore kako je on uz Mila (Đukanovića.

„Drugi u regionu govore kako sam ja protiv i kako ja to organizujem. Ko god hoće da postigne nešto u regionu napada mene. Meni je važno što se podigao srpski narod u Crnoj Gori da štiti svoja identitetska prava i to je ono što smo kao država pomogli, sa najvećom sumom novca srpskim organizacijama“, rekoa je Vučić.

On je podsetio da je Srbija pomogla otvaranje Srpske kuće u Podgorici, kao i da je srpskim organizacijama u Crnoj Gori pomogla pre oko mesec dana sa 1,5 miliona evra.

„Želimo da sačuvamo srpski narod, jezik, kultutru i neki pomaci su uočljivi, a u tvrdnje lezilebovića u Podgorici, kao ni u Beogradu, ne odgovaram“, rekao je on.

Vučić je dodao i da je za Srbiju najvažniji popis koji će se obaviti sledeće godine, odnosno da se ne smanji broj srba u Crnoj Gori, jer tada „možemo da kažemo da smo mirmim delovanjem uspeli da pomogonemo svom narodu“.

(Tanjug)

