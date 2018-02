Opra i Kluni donirali po 500.000 dolara za pokret djaka protiv oružja

Američka televizijska voditeljka i producentkinja Opra Vinfri rekla je da će donirati 500.000 dolara za djake koji organizuju marševe protiv oružja posle masovnog ubistva u Floridi, a toliko su dali i glumac Džordž Kluni i njegova supruga Amal.

Opra je preko svog Tviter naloga sinoć napisala da organizatori učeničkih marševa podsećaju na pokret aktivista za gradjanska prava iz 1960-ih koji su, kako je napisala, „takodje rekli DOSTA nam je i naši glasovi će se čuti“.

U saopštenju, ranije juče, bračni par Kluni napisao je da su inspirisani „hrabrošću i elokvencijom“, djaka koji su preživali prošlonedeljni masakr u školi u Parklandu na Floridi kada je devetnaestogodišnjak jurišnom puškom ubio 17 djaka i nastavnika.

Djaci škole Stounmen Daglas iz Parklanda se mobilišu da organizuju marš 24. marta u Vašingtonu i na drugim mestima da bi izvršili pritisak na poslanike da usvoje zakone o strožijoj kontroli naoružanja.

Jedna grupa djaka otišla je u glavni grad američke države Floride Talahasi da se zalaže da ta savezna država uvede strožije zakone o oružju.

Dve grupe koje se zalažu za strože zakone za kontrolu naoružanja potrošile su 230.000 dolara za reklamu koja će danas izaći na dve strane Njujork tajmsa gde se navode imena oko 100 članova Kongresa koji su primili donacije od Nacionalnog udruženja za oružje (NRA).

Reklamu su platile grupa „Everytown for Gun Safety“ (Svaki grad za bezbedno oružje) i „Moms Demand Action for Gun Sense in America“ (Mame traže akciju za razum u oružju u Americi).

Na slici su prikazana deca kako u jedan iza drugog izlaze iz škole uz citat jednog djaka iz Parklanda koji poručuje odraslima „uradite nešto“.

Te grupe navode da su navedeni članovi kongresa dobili donacije od NRA ali odbijaju da deluju oko mera za kontrolu naoružanja.

(Beta)