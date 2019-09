Oprez, nova vrlo opasna droga hara Grčkom – deluje veoma brzo

Grčki kristal met, droga poznata i kao „šiša“ proširila se Grčkom. Ona je opasnija od amfetamina i nanosi veće štete telu osobe koja je konzumira.

Kako pišu na portalu Index.hr, Aristotelova ulica u grčkom gradu Solunu postalo je mesto na kojem se okupljaju „petameni“ ili „odbačeni“, odnosno siromašni alkoholičari i zavisnici o drogi koji su često i beskućnici. To je postalo glavno mesto za trgovinu grčkom sintetičkom drogom sličnoj metamfetaminu.

Grčki pojam „šiša“ dolazi iz arapskog i znači „boca“ ili „vodena lula“. Psihijatar i stručnjak za zavisnost i droge, Kleantis Grivas, smatra da takav način grčkog ophođenja prema drogi „šiša“ ne može biti gori, prenosi Blic.rs.

– Taj naziv mi se uopšte ne sviđa. To dovodi u zabludu. Bolje je da se kaže što je to: razređeni metamfetamin. To je prilično tačan naziv. Metamfetamin se meša sa svim i svačim: hlorom, alkoholom, akumulatorskom kiselinom. To snižava cenu: samo dva do tri eura stoji jedna doza „šiše“ na ulicama Soluna – kaže Grivas.

Dodaje kako je tvrdnja da je „šiša“ grčki izum mit koji su stvorili mediji.

– Pitanje je gde se proizvodi glavna stvar, dakle metamfetamin. A on dolazi iz inostranstva. U Grčkoj se samo u tajnim radionicama meša s drugim stvarima – kaže Grivas.

„Šiša“ deluje veoma brzo.

Konzumentima je to svejedno. Njih, izgleda, ne zabrinjavaju ni fatalne nuspojave za njihovo zdravlje.