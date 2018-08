Optužbe bivše savetnice na račun Trampa – prepirka sa prizvukom tv rijalitija

Američki predsednik Donald Tramp se sa bivšom savetnicom Bele kuće Omarozom Manigolt Njuman upustio u prepirku preko medija koja počinje da liči na tv rijaliti, piše danas Frans pres.

Saga se odvija u nekoliko epizoda, pošto je Manigolt Njuman (44) obelodanila samo neke snimke razgovora iz Bele kuće, uključujući i snimak Trampa koji tvrdi da ne zna ništa o njenom otkazu.

Poslednji snimci su emitovani sinoć, veče pred objavljivanje njene knjige „Unhinged: An Insider Account of the Trump White House“.

„Rasista“, „netolerantan“, „ženomrzac“, reči su koje Manigolt Njuman upotrebljava kada govori o Trampu, za koga kaže da nije sposoban da obavlja predsendičku funkciju.

Od objavljivanja prvih izvoda knjige bivše Trampove savetnice, koja je i bivša učesnica Trampovog rijalitija „Pripravnik“ (The Apprentice), Bela kuća insistira na tome da „ova nezadovoljna bivša službenica“ ne govori istinu i da nastoji da na lažnim tvrdnjama zaradi novac.

Bela kuća je optužila i medije da daju mesta nekome koga nikada nisu uzimali za ozbiljno dok je radio za Trampa.

I Tramp je u svojim tvitovima naveo da su napadi Manigolt Njuman počeli pošto je dobila otkaz u Beloj kući.

Omaroza Manigolt Njuman je rekla za MSNBC da ima još snimaka pored onih koji su objavljeni i zapretila da bi mogla da ih objavi ukoliko se Trampova administracija odluči na „osvetu“.

Ona je dodala i da američki predsednik ima arhivu audio snimaka svojih „neprijatelja“.

Frans pres navodi da Manigolt Njuman u mnogim aspektima liči na svog bivšeg mentora, što ilustruje i njena „medijska akcija“ poslednjih dana.

Tramp je sinoć reagovao na Tviteru i na optužbe iznete u knjizi „Unhinged“, a koje se odnose na njegovu navodnu upotrebu pogrdne reči za Afroamerikance (nigger). Snimci Meriglot Njuman, koja je i sama Afroamerikanka, to navodno dokazuju.

„Nemam tu reč u svom rečniku i nikad nisam imao, sve je izmislila“, napisao je sinoć Tramp na Tviteru, dodajući i da mu je producent emisije Mark Barnet potvrdio da nigde u „Pripavniku“ „ne koristi tu strašnu i odvratnu reč kao što tvrdi poremećena Omaroza“.

