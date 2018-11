Orban: Nemam vremena da dišem, a ne da se vidim s Gruevskim

BUDIMPEŠTA – Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da se nije video s bivšim makedonskim premijerom Nikolom Gruevskim, koji je u Mađarskoj dobio azil.

„Nemam vremena da dišem, a kamoli da se vidim s Gruevskim“, rekao je Orban odgovarajući na pitanje u parlamentu da li se sastao sa Gruevskim, preneo je mađarski sajt Azonali.

Orban je još dodao „ne, na žalost, nije došlo do toga“ te da ako do susreta dođe da će to reći.

Gruevski je u Makedoniji osuđen na dve godine zatvora zbog kupovine blindiranog automobila za potrebe vlade, a protiv njega su pokrenuta još tri sudska postupka, koja će, kako je odlučio sud, biti nastavljena, a odluka će biti doneta u odsustvu.

(Tanjug)