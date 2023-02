Orban: Velike energetske kompanije profitirale od antiruskih sankcija

BUDIMPEŠTA – Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da su pojedine kompanije imale koristi od cena energije koje su posledica sankcija Rusiji, kao što su velike energetske kompanije koje su zabeležile rekordno visok profit širom sveta, prenosi agencija MTI.

„Američke kompanije isporučuju gas u Evropu po mnogo većoj ceni nego što naplaćuju kod kuće, što znači da profit koji proizilazi iz sankcija plaćaju uglavnom evropske kompanije i ljudi u Evropi“, dodao je na sednici mađarskog parlamenta.

On je ponovio da je i dalje protiv antiruskih sankcija Evropske unije, posebno u energetskom sektoru. On je podsetio da su ograničenja u snabdevanju gorivom izazvala dramatičan rast cena i da je potrošnja Mađarske na energente porasla za deset milijardi evra 2022. godine. „Brisel je sankcijama uzeo ovaj novac iz džepova Mađara“, dodao je on.

Premijer Mađarske je eksploziju Severnog toka nazvao „terorističkim aktom”, dodajući da su Mađarska i Srbija jasno stavile do znanja da ako se to dogodi u slučaju Južnog toka, „neće se izvući”.

Mađarska vlada je zabrinuta zbog isporuke oružja Ukrajini i plaši se da bi neke od zemalja EU mogle da tamo pošalju svoje trupe, istakao je Orban, izrazivši zabrinutost da „cela Evropa klizi u rat korak po korak“ dok zemlje EU šalju tenkove u Ukrajinu i gledaju da je snabdevaju borbenim avionima.

„Ako se stvari ovako nastave, biće onih koji će možda želeti da pošalju trupe u Ukrajinu“, rekao je on na otvaranju prolećnog zasedanja mađarskog parlamenta.

Orban je istakao da njegova vlada insistira na rešavanju ukrajinskog sukoba mirnim sredstvima i pozvao poslanike da zastupaju ovu poziciju. Oni žele da nas uvuku u ovaj rat, ali ja vas pozivam da ne popuštate pred provokacijama“, rekao je Orban.

„Potreban nam je prekid vatre, potrebni su nam mirovni pregovori. Zato Mađarska insistira na miru na svim međunarodnim forumima“, rekao je on i dodao da iz tog razloga Mađarska podržava kineski mirovni plan za Ukrajinu.

(Tanjug)

