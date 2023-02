Orešković: Plenković želi da sakrije svoja koruptivna krivična dela

ZAGREB – Poslanica opozicionog Centra u hrvatskom saboru Dalija Orešković kritikovala je danas najavu premijera Andreja Plenkovića da će vlada da izmeni Zakon o krivičnom postupku (ZKp) da bi se sprečilo curenje informacija iz istraga i istakla da predsednik izvršne vlasti, kako navodi, “silom želi da sakrije svoja koruptivna krivična dela“.

Najava Plenkovića o izmeni Krivičnog zakona došla je nakon što su se u javnosti pojavile informacije o prepiskama državnih funkcionera u kojima se veoma često pominje ime premijera sa inicijalima AP. Izmenjenim ZKP-om bi, najavio je Plenković, curenje informacija iz raznih predmeta i spisa, uljučujući i objavljivanje SMS poruka državnih funkcionera, karakterisalo krivičnim delom.

“Iz ovih prepiski je dirljivo da je on upleten… To ga politički i krivično inkriminiše, ali on ima poslušnu većinu u saboru”, kaže Orešković.

Ona je gostujući na zagrebačkoj N1 tv. rekla da je primarni cilj premijera da se daljnja objava poruka zaustavi da ga dodatno ne kompromituju.

„Taj zakon se može doneti i unutar 24 sata, ako HDZ tako hoće”, rekla je Orešković i dodala:

“Pitanje u kakvom društvu želimo da živimo. Imamo kompromitovanog premjera i stranku, u kakvoj mi demokratiji živimo? Može li takva opcija menjati krivični zakon da bi se prikrila neka nova saznanja? Može silom, ali to nije demokratija nego diktatura”, smatra Orešković.

Navela je i da izmenjeni zakon može biti izglasan za tren oka samo ako se, kako je kazala, „Plenković tako osili, a osilio se do sada”.

Podsetila je na Zakon o obnovi i istakla da ono što, kako je navela, oni time žele da postignu „jeste da se stepen njihovog krimena ne sazna u velikoj meri“.

„Videli smo da je DORH neki predmet krivo interpretirao i držao u fioci, i pitanje je da li bismo ikada pričali o ovome da nije Ureda evropskog tužioca. Sada kada se zatalasalo nešto više Plenković pokazuje svoje pravo lice, a to je da je vojskovođa kriminalne koruptivne organizacije”, rekla je Orešković.

(Tanjug)

