Oštar odgovor Dodika na optužbe povodom Dana Republike Srpske

BANJALUKA – Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Dan Republike Srpske proslavljen dostojanstveno na radost svih njenih stanovnika, ali i da je na površinu izbacio sve one sa kojima se Srpska svakodnevno bori po različitim pitanjima, te odgovorio na optužbe i uvrede političkog Sarajeva i predstavnika međunarodne zajednice da, kako kaže, ne bi pokvario program proslave.

Dobro je, ističe, zapamtio i lepe i ružne reči koje su upućivane i pre samog praznika i tokom manifestacije, a vidi da se duhovi ne smiruju ni nakon što je vatrometom u noći, 9. januara, okončan zvanični deo obilježavanja Dana Republike.

„Čujem da je da je, bar po pisanju sarajevskih portala, podsetio Sarajlije na rat. Da nije komično bilo bi tragično. Kamo lepe sreće da smo četiri godine jedni druge plašili vatrometima“, rekao je Dodik u intervjuu za Srnu.

Kada je reč o ponašanju zapadnog dela međunarodne zajednice, Dodik je rekao da je to bilo očekivano – pretnje, pozivanje na ustavnost, osude.

Dodik je naglasio da oni, koji su stotine puta pregazili Ustav BiH, ovde se ponašali kao domaći politički akteri i još nekoga pozivaju na Ustav. „Komedija i to u više činova“, ocenio je Dodik.

Što se tiče optužbi i uvreda koje dolaze iz Sarajeva, predsednik Srpske je istakao da iz političkog Sarajeva dolazi ista mantra.

„Kako su samo zaboravili da su i Bošnjaci i Hrvati godinama dolazili na Dan Republike Srpske i nije im smetalo što je to 9. januar. Nije im smetalo ni što imamo svoj Dan. Šta se desilo u međuvremenu? Ko im je rekao: ‘E, od danas to treba da vam smeta?’ Zašto su se nakon više od 20 godina obežavanja Dana Republike Srpske setili da je to dan koji vređa nesrbe? Zašto su onda sve godine dolazili na našu proslavu? Jasno je šta je na sceni, jasno je i nama, ali i običnim građanima u Federaciji BiH“, naglasio je Dodik.

On je rekao da je, koliko je video, najviše bure diglo odlikovanje dodeljeno predsedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu.

„Zbog tog odlikovanja digla se takva prašina koja nije ništa drugo nego nastavak antiruske histerije koja je na sceni u zapadnom delu međunarodne zajednice. Ja ne želim da budem deo te histerije, ne želim da Republika Srpska ni BiH budu deo tog antiruskog ludila koje je zavladalo delom sveta. BiH nema nijedan razlog da upre prstom u Rusku Federaciju. Ona je najdosledniji i najpošteniji garant Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ruska Federacija nikada nije osporila teritorijalni integritet BiH, nikada nije sprovela nijednu političku niti ekonomsku akciju protiv BiH, ni Republike Srpske. Zašto bi onda iko u BiH bio janjičar tuđih vojski“, upitao je Dodik.

Upitao je i čiji rat Republika Srpska treba da vodi, čak i kada slavi svoje rođendane.“Ja neću da budem deo te priče, a ne sporim drugima u svetu da se svrstavaju kako god žele“, poručio je Dodik.

Poručio je da je predsednik Ruske Federacije zaslužio da mu svake godine uručimo orden, i u tome nema dnevne politike.

„Orden koji mu je dodijeljen ima veze samo i isključivo sa njegovim odnosom prema Republici Srpskoj. Stotinu puta sam rekao da se mi nećemo svrstavati u sukobu koji traje između Rusa i Ukrajinaca, pa ni orden koji mu je dodeljen nema nikakve veze s tim“, pojasnio je Dodik.

Dodik je podsetio da je Putinova politika prema Republici Srpskoj kontinuitet, te da on taj kontinuitet poštuje.

„Svi koji danas od ruskog predsednika prave strašilo, napravili su mnogo više sporazuma i poslova sa njim nego ja ili Republika Srpska. Ko zna i danas, u eri anturuske histerije ko sa njim tajno pregovara. Zato je licemerno optuživati mene ili Republiku Srpsku za otvorenu zahvalnost za ukazano poštovanje i prijateljstvo koje smo dobili od predsednika Putina. U mojoj prirodi nije licemerje…“, naveo je Dodik.

Da se, kazao je, Federacija odlučila na isti način poneti prema na primer predsedniku Turske, koji je, svi znamo, i javno i tajno podržavao Bošnjake, ja ne bih ništa rekao.

„Čudnije bi mi bilo da su oni na tu podršku zaboravili“, kaže predsednik Republike Srpske.

O reagovanju ambasadora Ukrajine u vezi sa dodeljivanjem ordena predsedniku Ruske Federacije, Dodik je rekao da je to „uličarski rečnik i da bi njemu po svim pravilima diplomatske službe trebalo biti zabranjeno da ulazi u BiH“.

„Ali, svi znamo kakva je konstelacija odnosa u BiH i da takvu odluku Republika Srpska sama ne može doneti. Nije dobro došao u Republiku Srpsku, i to je ono što možemo“, rekao je, između ostalog, Dodik.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.