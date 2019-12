Oštre reči u Skupštini Crne Gore

PODGORICA – Oštra polemika i grube reči između poslanika Demokratskog fronta Andrije Mandića i Demokratske partije socijalista Luiđa Škrelje, obeležila je deo današnjeg zasedanja skupštine Crne Gore.

Nakon priče o Kongresu DPS-a koji je održan u subotu, poslanik Luiđ Škrelja rekao je da se, kada je u pitanju Kongres, nema šta reći.

„Čovek ostaje bez reči, a tako ste mi i vi izgledali“, rekao je Škrelja obraćajući se DF-ovim poslanicima, prenela je RTCG.

„Ne pravite nekakve predstave. Niko nije demantovao Duška Kneževica“, kazao je Milan Knežević iz DF-a.

„Gospodine Kneževicu nemojte se plašiti, neću vam izreci opomenu, samo malo utišajte glas da se neko ne uplaši“, rekao je potpredsednik Skupštine Genci Nimanbegu.

„Ja da se plašim govorio bih albanski, a ne ruski, da bih vam se umilio“, kazao je na to Knežević.

Nakon kraće polemike, Andrija Mandić je Škrelji dobacio „…prebiću ti i tu drugu nogu“.

„To vama na čast neka služi. Ja hramljem na nogu, ali ne u mozgu i duši, za razliku od vas, tu vi imate hendikep i to debeli, nemojte da mislite da možete sa tim da me uvredite, to nije moja želja“, rekao je Škrelja u polemici sa poslanicima DF-a.

„Ovo što je Andrija Mandić dobacio Škrelji prelazi svaku granicu“, kazao je poslanik Suad Numanović.

Nakon kratke pauze sednica je nastavljena, ali i polemika pa je Mandić zbog psovanja Škrelje dobio i drugu opomenu.

