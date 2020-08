Otkrivene porodične tajne Baraka Obame

Barak Obama je hladan i okrutan prema porodici, želi da ga ljudi obožavaju, napisao je polubrat bivšeg američkog predsednika Malik Obama u svojim memoarima i izneo porodične tajne.

Malik Obama, stariji polubrat Baraka Obame, objavio je nedavno memoare „Veliki zli brat iz Kenije“, u kojoj govori i o nekadašnjem predsedniku SAD, piše Njujork post.

„Obogatio se i postao snob. Postao je ona vrsta osobe koja želi da ga ljudi obožavaju. Ja to nisam radio, ja sam mu stariji brat“, napisao je Malik Obama u svojoj knjizi.

Kaže da su se njegovi odnosi sa Barakom Obamom pogoršali kada je podržao kandidaturu Donalda Trampa za predsednika 2016. godine, protiv Hilari Klinton.

Njih dvojica su se prvi put videli 1985. godine, tri godine pošto im je preminuo otac, Husein Obama Senior, koji je bio visoki zvaničnik kenijske vlade.

Malik, koji je živeo u Keniji, a kasnije se preselio u SAD, bio je kum bratu Baraku na venčanju 1992. godine, a za odnose sa polubratom kaže da su bili „topli“.

Barak se promenio prema porodici kada je postao predsednik

„Situacija se promenila ubrzo pošto je Barak izabran za predsednika 2008. godine, naročito kada sam mu rekao da planiram da osnujem fondaciju nazvanu po našem ocu. Posvađali smo se preko telefona zbog toga. Insistirao je da to ne radim i da zatvorim sajt fondacije. Pretio je da će me odbaciti ako to uradim“, piše Obama stariji.

Dodaje kako mu je Barak rekao da njihova tetka, Hava Auma Husein, jedini blizak rođak njihovog oca, neće biti pozvana na predsedničku inauguraciju.

„Kada je Barak posetio Keniju 2015, na porodičnoj večeri apelovao sam na njega da pomogne tetki, koja je živela u siromaštvu, u kući koja se rušila i izdržavala se prodajući ugalj. Ona je želela da joj Barak pomogne, da joj izgradi kuću. Rekao sam mu da joj to duguje, ali mi je odgovorio da je švorc“, piše Malik Obama.

Kaže da ga je polubrat razočarao i kada je donirao 5.000 dolara za sahranu njihove rođake Zejtuni Onjango, koja je živela ilegalno u Bostonu.

„Morali smo da platimo račune i troškove prenosa za Keniju. Sastao sam se sa Barakom u Ovalnom kabinetu kako bismo razgovarali o tome i on me pitao koliko novca treba da da. Rekao sam mu 20.000 dolara. Odgovorio mi je da je to previše“, piše Malik Obama.

Dodaje da je porodica mesec dana skupljala novac kako bi isplatila sve troškove tetkine sahrane.

„Ona je stvarno bila dobra prema njemu. Ne razumem kako neko ko tvrdi da je blizak rođak može da se tako ponaša, da bude hladan i okrutan prema porodici i da im tako okrene leđa“, navodi Malik Obama.

On je kritikovao i memoare Baraka Obame i kaže da je izneo neistinu kada je napisao kako njihov deda nije bio uhapšen 1949. godine od strane britanske kolonijalne armije.

(Sputnjik)

