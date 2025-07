Ovo je Srbin koji se utopio na Lefkadi: Stradao pred očima brata, evo kako je došlo do nesreće

Vedran Božić (46) iz Beške udavio se u nedelju na popularnoj grčkoj plaži Egremni na Lefkadi. Kako su preneli grčki mediji, tragedija se dogodila 27. jula oko 13.30 časova kada se državljanin Srbije utopio i to na nepristupačnoj plaži.

– Spletom nesrećnih okolnosti došlo je do tragedije i to naočigled Vedranovog brata sa kojim je bio na plaži. Talasi su tih dana bili izuzetno veliki i bilo je, kako su mi objasnili, upozorenje da plivači ne ulaze u more zbog bezbednosti. Vedran je, nažalost, ušao i kako smo čuli, spasiocima je bilo izuzetno teško da dođu do njega – kaže za jedan prijatelj preminulog Srbina i dodaje:

– Svi su se potom angažovali da ga izvuku iz vode, ali nažalost to je trajalo jako dugo zbog nepristupačnog terena. Talasi su bili ogromni, tako da ni brodovima nije moglo da se priđe. Obalska straža je na sve načine pokušavala da dođe do Srbina, ali su jaki vetrovi prkosili tom planu. Na kraju su spasioci, uz pomoć vatrogasne službe, izvukli Srbina i transportovali ga u bolnicu.

Nažalost, i pored svih napora lekara državljaninu Srbije nije bilo spasa. Telo je poslato na obdukciju, a nakon toga biće transportovano za Srbiju.

