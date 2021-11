Pabriks: Baltičke drzave i Poljska neće prihvatiti migrante

RIGA – Baltičke države i Poljska neće primiti migrante koji pokušavaju da uđu u ove zemlje sa teritorije Beloruisije, izjavio je danas letonski ministar odbrane Artis Pabriks.

„Baltičke države i Poljska ni na koji način neće primiti ove migrante. Mi to nećemo uraditi“, rekao je Pabriks u intervjuu na letonskom radiju, preneo je TAS S.

Prema njegovim rečima, situacija na granici EU ne može se oceniti kao humanitarna kriza, jer je u početku to bio hibridni napad.

„Ako bi se to desilo blizu granice zapadne zemlje, možda bi to i uspelo, država bi otvorila svoju granicu. Međutim, mi to nećemo da uradimo“, rekao je on.

Letonski ministar odbrane smatra da je moguće da dođe do dramatičnog zaoštravanja situacije na granici, pošto se, prema njegovim rečima, na teritoriji Belorusije nalazi od 10.000 do 15.000 migranata.

„Verujem da ako (beloruski predsednik Aleksandar) Lukašenko krene (na zaoštravanje situacije), onda će Evropska unija i ne mogu isključiti, čak i NATO, biti uključeni. Pošto moramo da zaštitimo našu granicu, nećemo je otvoriti“, zaključio je Pabriks.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.