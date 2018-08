Pakao u Evropi (foto, video)

Više od 740 vatrogasaca u Portugaliji, gde se beleže rekordne temperature, pokušava da ugasi šumski požar na jugu ove zemlje.

Zbog katastrofalnih požara koji su prošle godine pogodili Portugaliju i u kojima je stradalo 114 osoba, službe civilne zaštite poslale su putem SMS-a upozorenje građanima na rizik od požara u pojedinim regionima, uključujući region oko Lisabona, prenosi AP.

It may be Baltic by name but currently it's certainly not Baltic by nature! The recent hot weather across Scandinavia has lead to sea surface temperatures rising well above 20 ºC, some 5 to 6 degrees above average! pic.twitter.com/5nqVMrRdjX

