Pakistanski šiiti protestuju zbog ubistva Ajatolaha Hamneija

Nekoliko stotina šiitskih muslimana okupilo se danas u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, da bi osudili ubistvo bivšeg vrhovnog lidera Irana Ajatolaha Alija Hamneija.

Usred jakog prisustva policije, oko 300 demonstranata protestuje sedeći uz fotografije Hamneija i skandiranje „Smrt Americi!“ i „Smrt Izraelu!“.

Vlasti su saopštile da demonstranti neće ići do Ambasade SAD u Islamabadu koja je apelovala na Amerikance u Pakistanu da „smanje kretanje napolju“.

(Beta)

