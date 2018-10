Pamer: Malverzacija na izborila je bilo, bez uticaja na ishod

SARAJEVO – Austrijski ambasador u BiH Martin Pamer izjavio je da je, prema informacijama iznesenim u javnosti, na proteklim izborima u BiH, bilo velikih manipulacija, koji, kako kaže, nisu doveli do neke posebne promene što se tiče izbornog rezultata.

Barem se, naveo je, tako ponašaju aktuelni akteri.

„U svakom slučaju, pitanja izborne krađe su stvari kojima treba da se pozabave nadležne institucije i pravosuđe. U Austriji je tako, kada se utvrde neregularnosti, dolazi do ponavljanja izbora. Ali ono što treba gledati kritički je retorika na svim stranama. To su praktično pretnje biračima. Isto tako mala izlaznost na izbore je problem, ali i kompleksnost ukupnog procesa izbora“, naveo je Pamer u interjuu za sarajevski portal Klix.

Ausrijski diplomata, koji završava svoj mandat u Sarajevu, kaže i da mnoge primedbe ODIHR-a i drugih međunarodnih institucija nisu uvažene.

„Ali BiH je suverena država i stvar je do ljudi koji ovde žive i na njihovim političkim predstavnicima je da probleme rešavaju. Očekivanja da će se pojaviti neki protektor ili da će neko s sastranke doneti rešenje su svakako pogrešna. Bilo bi važno da međunarodna zajednica pokaže više jedinstva i da zajedno s domaćim političarima rešava probleme u interesu državljana ove zemlje“, rekao je Pamer.

Prema njegovim rečima, raspad, secesija, izgradnja nekih malih kneževina unutar ove države, a u interesu nekih oligarhija, za neke su možda privlačne ideje, ali vode u pogrešnom smeru.

A vremena za gubljenje nemamo, konstatuje austrijski diplomata i dodaje da je i Evropa pred velikim izazovima, od različitih novih ratova, preko migracija prema Evropi, unutar Evropske unije i iz Evrope, do drugih globalnih pitanja poput klimatskih promena, pitanja okoline, kao i preživljavanja evropskog modela življenja i evropskih predstava o vrednostima.

Upitan kako komentira diplomatsku ofanzivu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u EU, a povodom izbora Željka Komšića u Predsedništvo BiH, Pamer je rekao da prvo treba reći da, ako su izbori provedeni na zakonit način, onda je Željko Komšić u postojećem sistemu legalno izabran.

„Pitanje legitimiteta, dakle političkog gledanja njegovog izbora, kao što je poznato, različito se ceni. Na ovom primjeru se vrlo dobro mogu prepoznati protivrečnost samog sistema. Činjenica je da tri konstitutivna naroda treba da budu ravnopravna, ali da ne mogu postići to da u Predsedništvu imaju svoje predstavnike, pa i ukoliko to gledamo kao simbolične funkcije. Ako bosanski Hrvati kažu da su diskriminisani u tom pogledu, ja to mogu razumeti“, rekao je.

Ali istovremeno, bosanski Srbi su u FBiH diskriminisani, a Hrvati i Bošnjaci u RS-u, rekao je Pamer.

A čovek bez pripadnosti jednom od tri konstitutivna naroda ili bez nacionalnog opređeljenja, znači „Ostali“, svuda u BiH je de facto ili de jure diskriminisan, jer ne može biti izabran na političke funkcije.

„Kod Hrvata se to sada najjače postavlja kao pitanje, jer ima najjače dejstvo na politički legitimitet. Ali moram napomenuti da su pre izbora održani dugotrajni pregovori o mogućim rešenjima za Izborni zakon. Moj utisak je, nakon svega, da sve strane nisu bile dovoljno spremne na kompromis i da se nisu približili jedni drugima. Rezultat izbora onda izgleda srazmerno tome“, kazao je ambasador Pammer.

Što se tiče suseda BiH i njihovog odnosa prema tome da se određena grupa unutar države smatra grupom koju je potrebno zaštititi, taj pristup se, kaže Pammer, u određenoj meri može razumeti.

Naveo je primer da takav pristup ima Austrija prema žiteljima Južnog Tirola.

(Tanjug)