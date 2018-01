Panika na Havajima: „Jedino se Srbi nisu uplašili raketa“

Nenad Marković, Trsteničanin na odmoru na Havajima, svedoči za „Novosti“ o panici zbog lažne uzbune o raketama Severne Koreje.

„U 8.07 sati po lokalnom vremenu dobio sam poruku na mobilnom telefonu da balistička raketa preti Havajima. ‘Hitno potražite sklonište. Ovo nije vežba’, pisalo je u nastavku. Poruku iste sadržine primili su svi vlasnici mobilnih telefona koji su se nalazili na Havajima“, kaže Marković za „Novosti“.

„Izbila je panika, svi su zgrabili telefone i počeli da pozivaju policiju i ostale državne službe da bi dobili bilo kakve informacije, svi osim nas Srba. Niko nije mogao nikoga da dobije. Saobraćaj je stao… nekih pola sata kasnije, stiglo je drugo obaveštenje u kome je pisalo da je upozorenje na opasnost, srećom bilo lažno“, prepričava dramu koja je na Havajima nastala zbog, kako se ispostavilo greške jednog službenika, koji je kasnije i premešten na drugo radno mesto zbog haosa koji je izazvao.

Marković je inače iz Počekovine koja se nalazi kod Trstenika, a u trenutku lažne uzbune na havajskom ostrvu Kauai nalazio se s porodicom na odmoru.

Panika na ostrvu trajala je gotovo 40 minuta, a sagovornik „Novosti“ priča da su stanovnici ostrva i mnogobrojni turisti u ogromnom strahu bili paralisani i dezorijentisani.

„Kroz šta smo sve mi u Srbiji prošli meni je iskreno bilo malo i smešno. Žena je počela da paniči, jer smo imali zakupljen termin za časove surfovanja. Pita me jedan komšija kakvi su mi planovi, rekoh, idem po pivo, pa na plažu da gledam šou. On me pogleda onako uplašen i samo prođe. Trenutno svi samo o tome pričaju“, kaže on.

Markovićevi časovi surfovanja ipak su „malo kasnoili“, a prema njegovim rečima i nakon što se ispostavilo da je u pitanju lažna vest, mnogo vojnih helikoptera nadletalo je obalu.

S druge strane, američke novinske agencije i TV stanice prenosile su, u međuvremenu, bukvalno iz minuta u minut svedočenja prestravljenih ljudi, koji su se prvi put u životu našli u ovakvoj situaciji. En-Bi-Si njuz dao je vremenski pregled šta se dešavalo u tih 38 minuta koji su „užasnuli“ građane Havaja, dok je Si-En-En doneo naslov „Od raja do panike: Stanovnici Havaja i turisti bežali u zaklon u strahu od raketnog napada“, prenose Novosti.