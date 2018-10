Panika uživo: Trenutak u kom je program Si-En-Ena prekinut zbog dojave o bombi (video)

Redakcija Si-En-Ena evakuisana je zbog dojave o sumnjivom paketu, preneo je RT.

Here's the moment CNN had to handoff to DC and evacuate Time Warner Center in New York pic.twitter.com/TUtnWrss9z

„​Upravo nas evakuišu iz Tajm Vorner centra u Njujorku. Neverovatni prizori u trenutku kada se oglasio alarm dok su Džim Šuto i Popi Harlou bili uživo u programu“, napisao je novinar Si-En-Ena Oliver Darsi.

We are being evacuated right now at time warner center in NYC. Striking scene as alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air.

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) October 24, 2018