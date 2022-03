Papa osudio rat u Ukrajini, nazvao ga gnusnim i pozvao da se štite bespomoćni

Papa Franja osudio je, kako je rekao „gnusni rat“ koji se vodi u Ukrajini, navodeći da svaki dan donosi nove užase, u „besmislenom masakru“.

Najtežim rečima koje je izgovorio od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara papa se obraćao danas hiljadama ljudi okupljenih na Trgu svetog Petra u Rimu.

„Za ovo nema opravdanja“, rekao je papa u, kako izgleda, osvrtu na Rusiju koja je nastojala da odbrani izvršenu invaziju kao vitalni čin svoje odbrane.

Papa ni ovog puta, medjutim, nije imenovao Rusiju kao agresora.

Papa Franja je takodje pozvao sve učesnike u medjunarodnoj zajednici da rade na okončanju rata.

„Ponovo ove nedelje, rakete, bombe padale su na stare, decu i trudnice“, rekao je on. On je rekao da su njegove misli sa milionima koji beže i da oseća veliku bol za one koji nemaju šansu ni da pobegnu.

„Iznad svega život bespomoćnih treba da dobije poštovanje i da bude zaštićen, ne eliminisan“, rekao je papa, i naglasio da taj prioritet dolazi pre bilo koje strategije.

On je posle toga poveo okupljene na trgu u tihu molitvu.

(Beta)

