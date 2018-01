Pariz se sprema za poplavu: nivo vode kritičan, pacovi izašli na ulice (foto, video)

Reka Sena u Parizu dosegla je vrlo visok vodostaj i preti da se izlije na obalu tako da je glavni grad Francuske od danas spreman na moguću poplavu.

Kako prenose svetski mediji, u neke podrume u gradu voda se nakon obilnih kiša već probila, a pognoza je da će Sena ovog vikenda i dalje rasti i dostići nivo za oko četiri metra iznad uobičajenog.

Popularne ture brodovima Bateaux Mouches po reci u prekidu su, kao i linija RER C, koja će ponovo biti otvorena tek sledeće nedelje. Muzej Luvr zatvorio je za posetioce svoj donji nivo, u kojoj se nalazi islamska umetnost.

Uzrok visokog vodostaja reke je kiša koja je neprestano padala proteklih nedelja. Nivo vode dosegao je 6,1 metar. Poslednji put, Sena je taj nivo dosegla tokom velike poplave pre dve godine. Meteorolozi najavljuju porast vodostaja reke u narednim danima, samim tim i povećanje problema koje će stvoriti nova poplava.

Paris on alert as river Seine reaches levels not seen since 1982. Floodwaters flush rats into the streets. https://t.co/Gwc1chszUn 📸@Julie_Boubou pic.twitter.com/541hCkabu4 — Jim Roberts (@nycjim) January 27, 2018

Poplavljene su i ulice Pariza, a zaustavljen je i sav rečni saobraćaj jer brodovi ne mogu proći ispod mostova. Građani koji žive na brodovima upozoreni su na veliku opasnost koju nosi nabujala reka.

Spotted in Paris (though not really captured on my phone): a swarm of rats scurrying away from the Notre Dame (and the rising Seine). 🐀🌧 pic.twitter.com/6xTMlVQvt6 — Lucy Kafanov (@LucyKafanov) January 25, 2018

Parižani su takođe upozoreni na veliki broj pacova koji luta ulicama nakon što je voda poplavila podzemne prostorije u zgradama.

Rats scamper outside the Notre Dame cathedral in Paris as flooding, caused by the River Seine, forces the rodents out onto the streets. https://t.co/ZhTgYho9Tv pic.twitter.com/CpzzoQs0Se — ABC News (@ABC) January 24, 2018

Stanovnici i vlasnici poslovnih prostora u blizini Sene alarmirani su zbog velike verovatnoće da će se reka izliti iz korita.