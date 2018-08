Parižani užasnuti – pisoarima na otvorenom (foto)

Krstarenje Senom je jedan od najpopularnijih načina da se vidi Pariz, ali domaćini se žale da nova instalacija može da pokvari to iskustvo.

Obojeni u crveno i potpuno izloženi pogledima, pisoari su postavljeni širom grada, kako bi se smanjilo uriniranje po ulicama Pariza.

Međutim, ekološki uređaji, koji su napunjeni slamom i dizajnirani da budu bez mirisa, nisu naišli na odobravanje.

I think these #uritrottoirs are hilarious; I get why some people don't like the idea of public #urinals, but would #Parisians rather have guys peeing on the street, which is what they're doing now? #Paris is better off with these #pissotières #écolos~!https://t.co/ejlXmtEWkJ pic.twitter.com/HekU3m8oNx

— Pauline Park (@paulinepark) August 13, 2018