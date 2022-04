Patrijarh Porfirije u Zagrebu sa izbeglicama iz Ukrajine

ZAGREB – Patrijarh srpski Porfirije sastao se u nedelju, posle svete Liturgije na Cveti u kapeli Svetog Save pri Pravoslavnoj gimnaziji Katarina Branković Kantakuzina u Zagrebu, sa grupom izbeglica iz Ukrajine.

Kako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve, partijarh je izbeglicama pružio reči razumevanja i podrške.

On je ponovio poziv koji je uputio na jučerašnjem prazničnom bogosluženju da „svi učinimo koliko je do nas da izbegloj braći i sestrama, koji su napustili svoje domove i našli se ovde sa nama, budemo od pomoći, ne gledajući na to ko je ko i ko je odakle“.

Patrijarh je u besedi istakao da je „svaki sukob, svaki nesporazum, a naročito kada govori oružje, a ne jezik ljubavi, poraz i sramota svakoga od nas, poraz čoveka kao ikone Božje“.

(Tanjug)

