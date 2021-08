Pavic: Bez javljanja drzavljana SRB, nema evakuacionog leta

NJU DELHI – Ambasadi Srbije u Indiji, koja je na nerezidencijalnoj osnovi nadležna za Avganistan, nije se obratio nijedan državljanin Srbije iz Avganistana, izjavio je danas Tanjugu Siniša Pavić, otpravnik poslova Ambasade Srbije u Nju Delhiju.

“U kontaktu smo sa jednim našim novinarem koji planira da ode ili je već stigao u Avganistan. Mimo toga, nismo u poslednje vreme imali obraćanje nijednog našeg državljanina iz Avganistana“, rekao je Pavić.

On je ukazao da je Ambasada demantovala informaciju koja se pojavila na društvenim mrežama o tome da će biti organizovan evakuacioni let iz Avganistana, što, podvlači, nije planirano.

Naglasio je da do ovog trenutka Ambasada nije imala obraćanje naših državljana koji bi dali i najmanji povod za takvu akciju.

Upitan za situaciju u Avganistanu, Pavić kaže da je ona takva da “vest sustiže vest“.

„Napredak talibana je takav da vesti zastare u roku od par sati. Ono što je poslednje kao udarno objavljivano je da je američka ambasada pod stanjem evakuacije. Kažu da se vidi dim od uništavanja materijala i dokumenata unutar ambasade. Ima i vojnih helikoptera i vozila koja su namenjena za evakuciju poslednjih pripadnika diplomatske misije SAD“, preneo je on.

Pavić je kazao da su indijski mediji preneli saopštenje portparola talibana da nema razloga za uznemirsenost među diplomatskim osobljem, jer će diplomatske misije biti izuzete od njihovih akcija.

Istovremeno, dodaje, pojavila se i vest da je predsednik Avganistana Ašraf Gani zatražio pomoć međunarodne zajednice, potvrdivši da se talibanske snage nalaze na jednoj od tačaka koja se smatra ulaskom u sam Kabul.

Na pitanje da li je u toku talas izbeglica iz Avganistana u susedne države, Pavić je rekao da u Indiji postoji značajan broj državljana Avganistana koji su i pre aktuelne situacije došli u tu zemlju.

„Sama Indija je zabrinuta za situaciju jer je to tesno povezano sa njihovim odnosima sa Pakistanom. Tokom poslednjih dana nije bilo većih talasa izbeglica u Indiji. Ali se ovde se sa velikom pažnjom sve to prati i zbog situacije u samom Avganistanu, ali i zbog mogućih uticaja na ukupnu ravnotežu u regionu“, podvukao je on.

Upitan da li se i duž balkanske ruke uskoro može očekivati talas migranata iz Avganistana, Pavić kaže da je još rano govoriti o uticaju preuzimanja vlasti talibana na talas migracije iz Avganistana, jer se ne može najbolje sagledati iz ovog ugla kakva je i kakva će biti kontrola granica, sloboda kretanja, uopšte ukupna situacija u zemlji.

„Sa ovakvim silnim i nezaustavljivim talasom talibanskog osvajanja teritorija, koja je na korak od pune kontrole nad zemljom, proizvešće se neka nova realnost. S obzirom na ranija iskustva u vezi sa njihovom vlašću, imajući u vidu osnovne postuplate njihove ideologije, za očekvati je da će značajni broj ljudi na svaki način pokušavati da napusti zemlju“, uveren je on.

Na pitanje kakav će uticaj situacija u Avganistanu imati po ceo region, rekao je da će uticaj svakako postojati.

„Već u periodu od donošenja odluke napuštanja Avganistana od strane međunarodnih trupa, vođeni su brojni bilateralni i multilateralni razgovori koji su imali za temu Avganistan, zbog činjenice da su svi svesni, a pre svega zemlje regiona – od suseda pa do onih koji se nalaze na strateškim pravcima migracije- o tome u kom smeru će situacija ići. Za sada je teško predvideti u koju stranu to može da krene“, naveo je on.

Ukazao je da, polazeći od pretpostavke preuzimanja vlast od strane talibana, ukoliko i kada bude došlo do toga, reakcije na tu situaciju, odnosi sa vlastima u susednim zemljama, to će sve da budu nove činjenice koje će neminovno imati uticaja na situaciju u regionu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.