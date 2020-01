Pavićević: Izmeniti zakon na čijem udaru je Mitropolija SPC

PODGORICA – Predsednik opozicione crnogorske političke partije – Crnogorska, Vladimir Pavićević, rešenje krizne situacije u Crnoj Gori nakon stupanja na snagu spornog Zakona o slobodi veroispovesti vidi u jednoj od varijanti njegovih izmena ili u, kako je kazao, razvlašćivanju vladajuće Demokratske partije socijalista Crne Gore.

Pavićević i sam učestvuje u litijama na kojima se okuplja veliki broj građana koji se protive zakonu i na to gleda kao na građansku reakciju na taj akt na čcijem udaru je, kako kaže Pavićević, Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve.

Pavićević je za RTS rekao da smatra da je potrebno hitno izmeniti zakon, dodajući da bi to bilo najbolje rešenje u datom slučaju.

„Ako se to desi, sledi dijalog svih zainteresovanih aktera oko ovih pitanja i pokušaj dolaska do pravih rešenja. Druga mogućnost je da Ustavni sud proglasi zakon neustavnim i, treća, razvlašćivanje (vladajuće) Demokratske partije socijalista“, ocenio je Pavićević.

Kako je naveo, svaki atak na prava nekog pojedinca ili neke grupe ljudi mora da izazove reakciju građana, „koji treba da stanu u odbranu onoga koji je ugrožen, a danas je to Mitropolija crnogorsko-primorska“.

„U situaciji kada imamo ograničavanje prava na slobodu veroispovesti, sledeći načela Ustava, obaveza je građana da reaguju u toj situaciji“, rekao je Pavićević i dodao da to nije suprotstavljanje građanskog i verskog principa.

Prema njegovim rečima, nekoliko je razloga zašto se sa zakonom izašlo u ovom momentu, a to je, kako smatra, „pre svega pokušaj bega od dogovora o organizovanju prvih slobodnih i poštenih izbora u CG“.

„Zatim u pitanju je i beg od velikih afera, poznato je da nije rešena afera ‘Koverta’. Takođe, usvajanjem zakona je produbljena ideja kojoj su vični, to je izazivanje novih podela i tenzija i polarizacije u društvu, da bi se ostvario politički profit“, naglasio je Pavićević.

Smatra da je DPS napravio grešku u koracima i da ih je iznenadila masovnost na litijama.

„Ova masovnost podrazumeva da veliki broj članova vladajuće DPS učestvuje u litijama i protiv je zakona. Đukanović trpi težak poraz, kako unutra, tako i spolja. Nema podrške za ovo što se radi ni u EU ni u jednoj zemlji regiona“, istakao je Pavićević.

On je istakao da je impresioniran ovim protestnimokupljanjima.

„To su masovna, mirna, nenasilna okupljanja građana Crne Gore svih vera i nacija radi reagovanja na jedan nepravedni i neustavni zakon. Večeras smo u Herceg Novom imali obraćanje hercegnovskog efendije koji je rekao da ovo nije dobar zakon, a to je pre neki dan rekao i barski nadbiskup“, zaključio je Pavićević.

(Tanjug)