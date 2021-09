Pejović: Sve spremno u PG za doček patrijarha Porfirija

PODGORICA – Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici je spreman za doček patrijarha SPC Porfirija, kaže za Tanjug podgorički sveštenik Nikola Pejović, koji očekuje da taj doček i sutrašnje ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju proteknu u najboljem redu, kao i da će organi reda reagovati ako bude potrebno kako bi bila ostvarena verska prava, u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore.

„Poslednje organizacione pripreme, kao i što se tiče dolaska gostiju, su završene i već je sve spremno za doček patrihjarha Porfirija, koji prvi put dolazi kao pratrijarh srpski“, rekao je Pejović.

Kaže da će večeras, od 18 časova, dočeku pristvovati gostujući arhijereji, koji su došli iz Jerusalimske patrijaršije, Ruske pravoslavne crkve, Ukrajinske pravoslavne crkve, Bugarske pravoslavne ckrve, albanske, poljske i pravoslanne crkve čeških i slovačkih zemalja.

Od civilnog sektora, ovde će biti predstavnici vlade i skupštine, političkih partija, ličnosti iz društvenog i javnog života u Crnoj Gori, dodao je on.

Očekuje da sve prođe mirno, a povodom protesta na Cetinju kaže da se oni održavaju već neko vreme, ali da je to više pitanje za policiju.

„Što se nas tiče, mi ustoličenje isključivo doživljavamo kao verski obred i ništa više od toga, protesti su više političke i ideološke prirode. Svako ima pravo da izražava na miran i demoktratski način svoje neslaganje sa određenim društvenim pitanjima. Mi obavljamo ono što nama Ustav i zakoni CG obezbeđuju, a to je redovan verski obred i versku službu koja je zagranatovana svim drugim verskim zajednicama u CG, kao i svakoj demokratskoj građanskoj i sekularnoj državi“, naveo je on.

Takođe, poručuje – ako neko želi da pravi incidente, u nama nema sagovornika, niti druga.

„Ako neko želi da pravi nerede, za to nije zadužena crkva već organi reda koji će prema svojim procenama i ovlašćenjima obezbediti da sve prodođe u najboljem redu“, istakao je on.

Na pitanje Tanjuuga kako vidi zahtev učesnika protesta na Cetinju da ustoličenje Joanikija bude izmešteno iz Cetinjskog manastira, Pejović, koji je urednik Radija Svetigora, kaže da to ne može da shvati kao verski razlog, jer on ne postoji.

Ali, verovatno neko želi da od ovog verskog obreda i redovnog verskog čina napravi neku političku korist i interes i smatramo da tu zaista nismo mogli da izađemo u susret, naglasio je Pejović.

„To je kao da vam neko kaže da više ne živite u toj kući, nego – vidite negde drugo, imate neku drugu kuću, pa izađite iz te i pođite u drugu. Kada pređete u drugu, onda će da vas isteraju i iz te i tim zahtevima neće biti kraja dok ne nestanete. Prosto te zahteve vidimo kao jedno primoravanje ovog društva da lični zahtevi pojedinaca ili manjih grupa budu iznad ustava i zakona jedne države“, kaže Pejović i ističe:

„Za nas je to bilo neprihvatljivo, mi smo kroz veličanstvene litije i borbu za ostvarivanje svojih prava pokazali da nam je poštovanje ustava i zakona ove države bio naš okvir u kom smo se kretali i gde je naš protest bio izražen“.

Dodaje da neće biti nikakvih problema ako svi budu poštovali Ustav i zakon.

(Tanjug)

