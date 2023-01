Pendarovski oštro osudio izjavu Milkova o vraćanju klanja i nasilja u SM

SKOPLJE – Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski oštro je danas kritikovao izjavu v.d. šefa bugarske diplomatije Nikole Milkova, koji je optužio zvanično Skoplje za, kako je naveo, vraćanje klanja i nasilja i pozvao ga da prošeta do Vataše, gde se 1943. godine dogodio masakr 12 mladih ljudi.

Pendarovski je za izjavu Milkova rekao da je „ružna i odvratna“.

„Što se tiče izjave gospodina tehničkog ministra inostranih poslova… To je prilično ružna izjava.. On kaže: ‘Vraća se tradicija klanja, streljanja i nasilja u Makedoniju. Samo ta tvrdnja može biti tačna ako misli na period ’41-’44 (okupacija Bugarske Makedonije*). Kada tehnički ministar spoljnih poslova bude imao vremena, može da prošeta do Vataše, da vidi deo te tradicije“, rekao je Pendarovski, preneli su skopski mediji.

Upitan da li Bugarska može da vrati veto, Pendarovski je rekao da ne zna, ali da misli da nema razloga za to.

„Ne mogu da znam šta će Bugarska uraditi. Svaka država samostalno donosi svoje odluke. Ne vidim nikakvu osnovu za novi veto. Nadam se da neće ići u tom pravcu“, rekao je Pendarovski.

Kako su ranije danas preneli bugarski mediji Milkov je juče izjavio da se o uvođenju veta Severnoj Makedonijji zbog slučaja Pendikov ne razmišlja i da „to za sada ne bi trebalo da se desi“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.