Pendarovski: Rat u Ukrajini doneo nove pretnje za region

MADRID – Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski poručio je danas da je rat u Ukrajini izazvao dodatne hibridne pretnje na one sa kojima se suočava Zapadni Balkan u proteklom periodu.

Na pitanje Tanjuga u Madridu da prokomentariše situaciju na Zapadnom Balkanu u svetlu rata u Ukrajini, Pendarovski je naglasio da se konkretno Severna Makedonija suočava u poslednje četiri godine sa hibridnim pretnjama koje je stižu od Rusije od 2018. i referenduma o promeni imena države, što je bio uslov da pristupi NATO-u.

„Rat u Ukrajini je izazvao dodatne hibridne pretnje sa kojima se suočavamo u poslednje četiri godine. Govoreći specifično o Severnoj Makedoniji, mogu reći da se suočavamo sa hibridnim pretnjama koje nam stižu od Ruske Federacije od 2018, još od našeg referenduma o imenu, kada smo promenili ime kako bi mogli da pristupimo NATO alijansi“, kazao je Pendarovski u Madridu, gde učestvuje na dvodnevnom samitu NATO.

On je rekao da postoji još nekoliko osetljivih pitanja na Zapadnom Balkanu i konkretno naveo KiM i Republiku Srpsku i upozorio da bi one mogle da dovedu do destabilizacije u regionu.

„I postoji još par osetljivih pitanja u regionu, to svi znaju, Kosovo, Republika Srpska, par osetljivih pitanja kojih bi svi trebalo da budu svesni, ne samo zemlje Zapadnog Balkana, već i sve zapadne zemlje članice, koje bi trebalo da obrate pažnju na ova osetljiva pitanja u regionu. U suprotnom, negde će početi destabilizacija regiona“, smatra predsednik Severne Makedonije.

Osim lidera 30 država članica NATO, na samit u Madridu su pozvani lideri još desetak zemalja, među kojima su Australija, Novi Zeland, Japan, Južna Koreja i Gruzija.

(Tanjug)

