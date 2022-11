Pendarovski veruje u brzo priključenje SM EU

SKOPLJE – Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski dočekao je danas u Skoplju nemačkog kolegu Frank-Valter Štajnmera uz najviše državne počasti, a nakon razgovora je poručio da će njegova zemlja, ako se pregovarački proceš zasniva na evropskim kriterijumima, završiti proces priključenja EU u rekordnom roku.

Govoreći o spremnosti zemlje da počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom, Pendarovski je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kolegom istakao da je Severna Makedonija “najbolje pripremljen kandidat za članstvo u istoriji Unije”.

“To je zato što smo se, kako ste rekli, pripremali za ove pregovore praktično 17 godina, što je najduži period priprema u istoriji EU”, rekao je Pendarovski.

Odgovarajući na pitanje novinara nemačkog medija koliki je period potreban Severnoj Makedoniji za priključenje EU, Pendarovski je rekao da ne bi želeo da daje prognoze po ovom pitanju.

„Ako me pitate za vremenski period, ne bih želeo da pravim prognozu. Naš prijatelj Štajnmajer je juče imao intervju za ‘Dojče vele’ i upitan je kako iz nemačke perspektive vidi vremenski rok, da li je 2030. izvodljiva za ulazak u EU, kakvih ima i kod nas“, rekao je Pendarovski i dodao da je Štajnmajer na to odgovorio da je političar a ne prorok, te da misli da bi i on, kada je o prognazama reč, trebalo da ostane pri istom stavu.

Istakao je da su timovi za svako poglavlje napravljeni pre deceniju i po, tako da je, kaže, uveren da će, ako pregovarački proces sa EU ne bude zasnovan na istoriji, već na stvarnim evropskim kriterijumima i vrednostima, pregovori Severne Makedonije biti završeni u rekordnom roku.

Pendarovski je u uvodnom obraćanju novinarima istakao značaj posete nemačkog predsednika Štajnmajera, koja, kako je rekao, dolazi u godini kada je Severna Makedonija posle mnogo odlaganja konačno počela pregovore sa EU i kada joj je potrebna podrška za ubrzanje tog procesa.

„U vreme kada je poljuljana vera u evropske integracije u čitavom regionu, u ovom osetljivom periodu potrebna nam je pomoć velikih evropskih demokratija, lidera ideje ujedinjenog kontinenta”, istakao je Pendarovski, preneli su skopski mediji.

Pendarovski je rekao da je nemačkom kolegi preneo da je Severna Makedonija u potpunosti posvećena prvim fazama pregovora sa EU, jer članstvo, kako je rekao, ostaje dugoročno strateško opredeljenje, na čemu će nastaviti da radi nesmanjenim intenzitetom.

„U tom kontekstu, za nas je od velikog značaja nedvosmislena podrška koju dobijamo od Nemačke, posebno u okviru obnovljenog Berlinskog procesa u kome Nemačka ima ključnu ulogu“, naveo je Pendarovski.

Štajnmajer je rekao da bi voleo da se prijem Severne Makedonije u EU desi veoma brzo, ali se, kazao je, reforme moraju nastaviti.

“Voleo bih da se pristupni proces Severne Makedonije odvija veoma brzo i da ne bude novih prepreka, ali reformski proces zemlje mora da se nastavi i možete računati na podršku Nemačke”, rekao je Štajnmajer.

O tome koliko je realan plan makedonske vlade da zemlja postane članica EU do 2030. godine, Štajnmajer je rekao da to ne može da predvidi.

“ Da li će to biti 2030., morate razumeti, to niko u ovom trenutku ne može da kaže, ni političari iz Severne Makedonije, ni iz Nemačke, ni iz EU. Niko ne može obećati, ali treba težiti tome i cilj treba da bude nastojanje da bude postignut I on je ovde prisutan. Reformski proces ovde u zemlji treba da se kreće brzinom koja je neophodna u smislu pristupanja EU, nadam se da će se to dogoditi što je brže moguće, rekao je Štajnmajer.

Na pitanje novinara kako vidi to što je „Istorijska komisija uključena u pristupne pregovore”, Štajnmajer kaže da je već govorio o posebnim uslovima, odnosno, kako je rekao, „posebnim opterećenjima” u procesu pristupanja.

“Pod tim teretom, mislim da je i ovaj proces pristupanja u prošlosti bio povezan sa mnogim istorijskim pitanjima i njima se bavio, dok kada govorimo o pristupanju EU, zapravo govorimo o pitanjima iz sadašnjosti i o zajedničkoj budućnosti. u Evropi, pa bih samo da savetujem – da akcenat treba staviti u tom pravcu, a ne na prošlost i ne tražiti nove prepreke, rekao je Štajnmajer.

Šef nemačke države je takođe rekao da će se tokom posete zemlji ne samo obratiti parlamentu, već će imati i sastanak sa poslanicima iz različitih političkih partija.

(Tanjug)

