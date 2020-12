Pendarovski: ZB ne samo ekonomski, već i politički u EU

SKOPLJE – Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski izjavio je danas da zemlje na Zapadnom Balkanu ne treba da budu deo samo evropskog tržišta, već i deo evropskih političkih institucija.

On je godišnjoj konferenciji o Zapadnom Balkanu, u organizaciji „Prijatelja Evrope“, naglasio da Zapadni Balkan nema plan B, odnosno da je plan B isto to što je i plan A, a to je integracija u Evropsku uniju.

„Naš region ne treba da bude tretiran kao evropsko susedstvo jer negativne efekte u jednoj zemlji mogu veoma lako da utiču na ceo region. Značajnu ulogu u ovome imaju i zemlje članice EU koje su u našem susedstvu. Oni sada imaju jedinstvenu priliku da doprinose evropskoj stabilnosti i napretku“, kazao je Pendarovski.

Kako tvrdi, danas EU ne nedostaju strateška dokumenta, već angažovanje na terenu, i to na višem nivou kroz direktno uključivanje na Zapadnom Balkanu kako bi se dokazalo da je za EU zaista ovaj region ključni i največi strateški interes.

„Ako EU želi da bude glavni geostrateški igrač u svetu to nije moguće bez potpunu integraciju Zapadnog Balkana“, kazao je Pendarovski i kao negativan primer naveo pregovore EU sa Srbijom i Crnom Gorom koje traju duže od sedam godina.

U tom kontekstu je naveo da to nije fer niti prema građanima Srbije i Crne Gore, niti prema tim državama.

Takođe Pendarovski je naglasio da je regionalna ekonomska integracija važna jer ona vodi u smeru integracije na jedinstvenom tržištu koje je, kako je naveo, nezamenljivo.

„Ne postoji druga alternativa ako želimo da imamo zadovoljavajući ekonomski rast. I upravo zato smatram da je masivni ekonomski paket koji je predstavljen početkom godine znak da EU nakon dužeg vremena pocinje ponovo da razmišlja strateško o regionu“, tvrdi Pendarovski.

Međutim, on dodaje da samo ekonomska integracija nije dovoljna, ako nju ne prati politička integracija.

„Od krucijalnog značaja je da oba procesa idu paralelno“, naglašava šef makedonske države.

Kaže da postoje mnogo izazova i problema ispred zemalja u regionu, ali da postoje jasne smernice u procesu integracije i da nije potreba različit pristup Brisela prema svakoj zemlji ponaosob, niti različit pristup kada je reč o regionalnoj politici.

„Smatram da smo se u potpunosti prilagodili novoj metodologiji koja je predložila Francuska, a prihvatila EU ove godine. I svi evropski vrednosti kao što su vladavina prava, borba protiv organizovanog kriminala su svima veoma jasni, od Skoplja, preko Tirane, do Beograda“, objašnjava Pendarovski.

Ali, dodaje on, moram reči da razvoj demokratije je i u Evropi pod udarom od strane populističkih politika i političara, a taj trend vidimo i na Balkanu.

„To dodatno osujećuje vladavinu prava, čineči institucije slabijim, što dovodi do gubitka poverenja građana u njih što je glavni razlog i za migraciju mladih“, kaže Pendarovski i dodaje da su to problemi sa kojima Evropa ne treba da se bavi samo u institucionalnim smislu, već i geografski u celini.

Na pitanje šta se može očekivati na planu integracija Severne Makedonije u EU i početka pregovora, Pendarovski kaže da će konačno biti organizovana međuvladina konferencija.

„Konačno ćemo organizovati prvu međuvladinu konferenciju za početak pristupnih pregovora sa EU. Predugo smo čekali. Mi smo promenili ime zemlje da bismo bili deo NATO i EU. Niko to nije uradio u prošlosti. I to je bilo veliko žrtvovanje za ljude koje su sada na vlasti“, zaključio je Pendarovski.

(Tanjug)

