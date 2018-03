Pentagon ćuti: Objavljen novi snimak „potere“ za NLO (video)

Novi snimak, sa koga je nedavno skinuta oznaka tajnosti, prikazuje neidentifikovani leteći objekat u veoma brzom letu, nedaleko od istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, koji su 2015. godine pratila i snimila dva pilota američkog vojnog vazduhoplovstva.

Nije baš sasvim jasno šta je na snimku na kojem se čuju smeh i vika pilota koji pokušavaju da stignu leteći objekat.

Snimak je pod nazivom „Gou fest“ objavila organizacija „To The Stars Academy of Arts and Science“, navodi „Hafington post“.

Ta organizacija navodi da leteći objekat nema ni krila ni rep, kao i da iza sebe nije ostavljao tragove dima i plamena. U opisu video-snimka se kaže i da je to snimak Ministarstva odbrane SAD, napravljen iz borbenog aviona F/A-18. Pentagon je, međutim, odbio da dâ komentar snimka.

List „Njujork tajms“ je prošle godine otkrio da su postojali napori Pentagona na identifikovanju vazdušnih fenomena, na šta su vojne vlasti SAD priznale da su prekinule istraživanje neidentifikovanih letećih objekata.

Ovo je drugi sličan snimak koji se pojavio nakon tog priznanja.

„Ovaj video-snimak je dokaz da postoji letelica mnogo naprednija od bilo koje u posedu SAD ili njenih saveznika“, prokomentarisao je Kristofer Melon, bivši vojni obaveštajac u administraciji Džordža Buša i Bila Klintona, prenosi „Njujork post“.

On dodaje da je ponašanje američkih vlasti kada su ovakvi dokazi u pitanju neobjašnjivo.

„Kada je NLO u pitanju, FBI i CIA imaju sličan pristup kakav su imali uoči napada 11. septembra 2001. godine. Ne bave se dovoljno time“, upozorio je Melon.

(Sputnjik)