Peović: Ustaške zastave vređaju i krše zakon, a intervencije nema

ZAGREB – Poslanica opozicione Radničke fronte u hrvatskom saboru Katarina Peović oglasila se povodom slučaja Velimira Meničanina iz Jakšića kod Požege, protiv kojeg je najavljen optužni predlog zbog isticanja jugoslovenske zastave i poručila da intervencije policije na isticanje ustaških zastava skoro pa i nema, a one osim što vređaju moralne osećanja i zdrav razum, krše i zakon.

„Zastava Jugoslavije koju je juče istakao stanovnik Jakšića postala je predmet policijske intervencije jer “vređa moralna osećanja. Intervencije policije na isticanje ustaških zastava skoro pa i nema, a one osim što vređaju moralna osećanja i zdrav razum, krše i zakon!“, napisala je Peović na Tviteru.

Meničanina su zbog isticanja jugoslovenske zastave povodom 29. novembra, koji se u bivšoj zajedničkoj državi SFRJ obeležavao kao Dan Republike, prijavile komšije, a policija je protiv njega najavila optužni predlog, zbog, kako je saopšteno, „vređanja moralnih osećanja“.

„Otkako sam ovde, a tome ima već 20 godina, trpim ustaška obeležja – vešanje ustaških zastava. Ja sam protiv toga. Ustašija me lično vređa, otvoreno to govorim, ali trpim i ćutim. I oni su ljudi, naravno, pa neka vešaju ako imaju tu potrebu, ali ja ne volim da je gledam i ne gledam je stoga me ne može uvrediti. Ne znam zašto je neko došao gleda zastavu i time se uvredio“, rekao je Meničanin za hrvatski Plusportal.

Portal piše pozivajući se na svoja saznanja da je jugoslovenska zastava oduzeta Meničaninu.

(Tanjug)

