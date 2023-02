Peskov: Nema planova za razgovore Putina i Bajdena, SAD najavile novi paket pomoć

MOSKVA/KREMLJ – Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da još nema nikakvih planova za razgovore predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Džozefa Bajdena, javlja TAŠ.

Upitan da li li Moskva razmatra mogućnost da pregovore na visokom nivou oko sukoba u Ukrajini, vodi sa Vašingtonom, umesto sa Kijevom, Peskov je, na redovnoj konferenciji za novinare Rekao: „Nikakvi razgovori Putin-Bajden se trenutno ne planiraju“.

PESKOV JE POZDRAVIO ponudu ruske kompanije „Fores“ da novčano nagradi vojnike koji unište tenkove zapadne proizvodnje na bojnom polju u Ukrajini, prenosi TAŠ.

Ruska kompanija „Fores“ ove nedelje je ponudila 5 miliona rubalja (72.000 dolara) u gotovini prvim vojnicima koji unište ili zarobe tenkove američke proizvodnje tipa „Abrams“ ili nemački tipa „Leopard 2“ u Ukrajini.

DIREKTOR SPOLJNOOBAVEŠTAJNE službe Ruske Federacije Sergej Nariškin ocenio je danas da NATO neće uspeti da nanese „strateški poraz“ Moskvi, uprkos tome što je u Ukrajinu poslalao oružje i vojnu opremu vrednu milijarde dolara.

„NATO podiže ulog jer još uvek sanjaju o strateškom porazu nad Rusijom“, rekao je Nariškin u televizijskom intervjuu za državnu novinsku agenciju RIA objavljenom danas i dodao SAD i njeni saveznici „odlučni da vode rat sa Rusijom do poslednjeg Ukrajinca“.

JEDNA OSOBA JE POGINULA, a jedna je teško ranjena u napadu ukrajinskih snage na Sveto-uspenski Nikolo-vasiljevski manastir u Nikoljskom u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici, saopšteno je na nalogu manastira na društvenoj mreži VKontakte.

Dodaju da je u napadu, koji se dogodio juče, poginuo sveštenik, a da teško ranjena jedna monahinja, sopštili su u manastiru, prenosi Sputnjik.

PUKOVNIK Vitalij Kiseljev saotštio je danas da su ruske snage sa skoro tri strane opkolile Bahmut.

„Svakako je sada najvažnije napredovanje u pravcu Artjomovska (ruski naziv za – Bahmut) i za nas je ovo veoma važno naselje s obzirom na to da će oslobođenje Soledara i Artjomovska dati velike preduslove da se (grupe Oružanih snaga Ukrajine) jug i sever razbiju na dva dela“, rekao je Kiseljev, rekao je on za TV kanal Solovjev uživo, prenosi TAŠ.

SAD PRIPREMAJU novi paket vojne pomoći Ukrajini u vrednosti od 2,2 milijarde dolara koji bi prvi put mogao da uključuje rakete dometa dvostruko većeg od onih koje su do sada isporučene, prenosi agencija Rojters, pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika.

Kako navodi agencija, reč je o projektilima koje, zajednički razvijaju kompanije „Boing“ i „Saab“, i koji su posebno prilagođeni za lansiranje pomoću višecevnih raketnih sistema „HIMARS“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je najavljena isporuka raketa „direktan put ka povećanju napetosti, povećanju nivoa eskalacije“.

„Mi to vidimo, to od nas zahteva dodatne napore. Ipak, još jednom – to neće promeniti tok događaja, specijalna vojna operacija će se nastaviti“, naglasio je Peskov, prenosi Sputnjik.

ŠPANIJA PLANIRA da isporuči Ukrajini četiri do šest tenkova tipa „Leopard 2“, piše španski list Pais pozivajući se na neimenovane izvore.

Pais navodi da će konačan broj tenkova koji će biti poslati zavisiti od stanja 53 tenka koji su već deset godina uskladišteni u Saragosi.

NOVOIZABRANI ČEŠKI predsednik Petr Pavel rekao je za Bi-Bi-Si da Ukrajini treba dozvoliti da se pridruži NATO-u čim se rat završi.

Pavel, penzionisani general NATO-a, rekao je da će Ukrajina biti „moralno i praktično spremna“ da postane deo alijanse kada se sukob završi.

Pavel je takođe podržao Zapad u snabdevanju Ukrajine oružjem.

„Ponosan sam što je moja zemlja bila jedna od prvih koja je pružila značajnu vojnu pomoć Ukrajini. Verovatno je vrlo malo ljudi moglo da zamisli da će zapadne zemlje biti spremne da snabdevaju Ukrajinu savremenim borbenim tenkovima ili artiljerijom ili protivvazdušnim sistemima velikog dometa“, rekao je Pavel.

(Tanjug)

