Peskov: Rusija se ne uključuje u trku u naoružanju sa NATO

MOSKVA – Portparol Kremlja poručio je danas da se Rusija neće uključiti u trku u naoružanju sa NATO, čak i ako Alijansa poveća vojnu potrošnju.

Odluka da se poveća odbrambena potrošnja zemalja NATO samo potvrđuje zabrinutost Moskve što se tiče aktivnosti ekspanzije Alijanse, ali Rusija se neće uključiti u trku u naoružanju, izjavio je novinarima Dmitrij Peskov.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg ranije je rekao da će ukupni rashodi za odbranu zemalja Alijanse porasti za 130 milijardi dolara 2020. godine i još 400 milijardi dolara 2024, u poređenju sa 2016, prenosi Tas s.

„Iako je bilo nekih veoma pragmatičnih objava o neophodnosti popravljanja odnosa sa Rusijom i trezvenog razmatranja pitanja šta predstavlja stvarnu pretnju NATO i odakle to dolazi, vidimo da se NATO uglavnom bavi obuzdavanjem ili ekspanzijom prema našoj zemlji. To samo može da izazove zabrinutost. Takve odluke o povećanju budžeta NATO samo to potvrđuju“, rekao je Peskov.

Peskov je podsetio da je ruski predsednik Vladimir Putin u više navrata poručio da se Rusija neće uključivati u trku u naoružanju i vojnu potrošnju, koja šteti ekonomiji.

„Putin je više puta ukazao da mi postupamo drugačije“, dodao je Peskov.

(Tanjug)