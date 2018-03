Pet mrtvih u nevremenu na severoistoku SAD

Najmanje pet ljudi je izgubilo život u nevremenu koje je zahvatilo severoistok SAD noćas i juče, u kome su se mešale jake snežne padavine, kiša i snažni udari vetra i doveli do otkazivanja stotina letova aviona i polazaka vozova.

Dečak (6) poginuo je u okrugu Česterfild u Virdžiniji, kada je drvo palo na njegovu kuću dok je spavao.U toj američkoj saveznoj državi 44-ogodišnjak je stradao kada je drvo palo na kamion, navela je policija okruga Džejms siti.

Blizu Baltimora na istočnoj obali 77-godišnja žena je izgubila život kada je udarila velika grana drveta.Srušeno drveće takodje je uzrok smrti još jednog dečaka od 11 godina u mestu Patnam Vali u državi Njujork, kao i sedamdesetogodišnjaka u Roud Ajlendu.

Zimska oluja nazvana Rajli pogodila je zonu koja se proteže od saveznih država Merilend do Masačusets, i očekuje se da će trajati do danas pre podne po lokalnom vremenu (popodne po centralnoevropskom vremenu).

Jačina oluje je uvećana fenomenom nazvanim meteorološka bomba, koji je označen naglim padom atmosferskog pritiska.

U oblasti Vašingtona, udari vetra dostizali su i 120 kilometara na sat zbog čega su juče bili zatvorene sve savezne službe u glavnom gradu i njegovom okruženju, a škole u Vašingtonu i okolini nisu radile.

Severnije uz istočnu obalu u državama Nju Džersi i Masačusets nacionalna meteorološka služba upozorila je na rizike od plavljenja obale.

Zbog jake kiše u noći od četvrtka na petak i snažnih naleta vetra više od hiljadu letova otkazano je na aerodromima u toj oblasti.

Najviše je pogodjen njujorški aerodrom Laguardija gde je otkazano 600 letova, prema navodima specijalizovanog sajta Flajtaver.

Prema istom izvoru više od trećine letova otkazano je na drugom njujorškom aerodromu Njuark Liberti, kao i na aerodromu Logan u Bostonu i Regan u Vašingtonu.

Na njujorškom aeerodromu Džej-Ef-Kj (JFK), rafali vetra od preko 100 kilometara na sat su zabeleženi i uprava aerodroma je juče, tokom popodneva, javila da su polasci aviona vrlo ograničeni.

Na teritoriji pogodjenoj nevremenom Rajli više od 100.000 domaćinstava je u nekom trenutku ostalo bez struje, navele su elektrokompanije iz te oblasti.

U priobalnim delovima Nju Džersija, države Njujork i Masačusetsa temperature tek nešto iznad nule doprinele su da je padao vlažan sneg, grad i kiša.

Dublje u kopnenom delu snežne padavine dostigle su do 30 centimetara u centru države Njujork, javila je nacionalna meteorološka služba uz navode da se očekuju nove padavine.

